После стольких лет... новую Silent Hill покажут 19 октября

Konami неожиданно запустил тизер-сайт новой части Silent Hill, слухи о которой не утихают на протяжение нескольких лет.

Анонс состоится в эту среду — 19 октября в 00:00 по московскому времени.

И, похоже, над игрой работает арт-директор Масахиро Ито, который создал культовый образ Пирамидоголового, — тот отписался в твиттере.

Скорее всего, это будет Silent Hill с подзаголовком The Short Message, которая в конце сентября получила возрастной рейтинг в Корее.

Ранее СМИ сообщали, что в разработке находятся сразу три с половиной проекта во вселенной «Тихого холма».