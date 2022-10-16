    3
    Новости

    После стольких лет… новую Silent Hill покажут 19 октября

    17 октября 2022
    Avatar photo
    17.10.2022
    805
    0 минут на чтение
    После стольких лет... новую Silent Hill покажут 19 октября

    Konami неожиданно запустил тизер-сайт новой части Silent Hill, слухи о которой не утихают на протяжение нескольких лет.

    Анонс состоится в эту среду — 19 октября в 00:00 по московскому времени.

    И, похоже, над игрой работает арт-директор Масахиро Ито, который создал культовый образ Пирамидоголового, — тот отписался в твиттере.

    Скорее всего, это будет Silent Hill с подзаголовком The Short Message, которая в конце сентября получила возрастной рейтинг в Корее.

    Ранее СМИ сообщали, что в разработке находятся сразу три с половиной проекта во вселенной «Тихого холма».

    Читайте также

    Утечка: первые скриншоты и концепт-арты новой Silent Hill

    Утечка: первые скриншоты и концепт-арты новой Silent Hill

     Дмитрий Кинский |  13.05.2022

    Когда будет анонс, неизвестно.

    1

    СМИ: Konami готовит три с половиной игры по Silent Hill — в том числе ремейк второй части!

     Дмитрий Кинский |  17.05.2022

    С каждым днем подробностей становится только больше.

    СМИ: новую Silent Hill анонсируют в сентябре

    СМИ: новую Silent Hill анонсируют в сентябре

     Дмитрий Кинский |  01.09.2022

    Ждем?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: обзор настольной игры «Улицы»
    0
    1891
    Видео: обзор настольной игры «Улицы»

    Каркассон, смотри, твой внук-хипстер пришёл!

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 2
    0
    97857
    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных

    Второй блок кинопремьер октября: супергеройские истории, фантастические комедии и фэнтези о загадках средневековой Руси.

    Телефон мистера Харригана 1
    0
    108056
    «Телефон мистера Харригана», или почему не всё из Стивена Кинга стоит экранизировать

    Трогательная, но чересчур дотошная адаптация Короля Ужасов.

    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного
    0
    152919
    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного

    «Сказку» можно назвать постмодернистским переосмыслением жанра сказки и его клише.

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 2
    0
    221363
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

    Чертовщина и инфернальщина во всех проявлениях.

    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов 4
    0
    220005
    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов

    Новый фильм не разочарует давних поклонников серии, а вот для новых зрителей рискует пройти незамеченным.

    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel 5
    0
    282874
    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel

    На Хэллоуин во вселенную Мстителей врываются монстры — обаятельно старомодные и на удивление кровожадные.

    Видео: обзор настольной игры «Хора»
    0
    497212
    Видео: обзор настольной игры «Хора»

    Игра уже в продаже!

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить