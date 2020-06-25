Слух: готовится мультсериал про черепашку-ниндзя. Одного — остальные погибли!

Создатель Черепашек-ниндзя Кевин Истмен у себя в твиттере пояснил, что заметка The Cinema Spot — это «100% фейк».

THIS IS NOT HAPPENING. We have spoken with the powers that be, Nickelodeon and this is 100 % fake. Would be cool — but NOT happening 👍😷🍕 pic.twitter.com/c6BFvgvGHO — Kevin Eastman (@kevineastman86) June 24, 2020

Стриминг-сервис CBS All Access планирует создать мультсериал по вселенной «Черепашек-ниндзя». Но это не будет очередной перезапуск франшизы — создатели анонсировали экранизацию комикса The Last Ronin.

Этот комикс из пяти томов вышел в начале этого года в издательстве IDW Publishing. Его авторы — Кевин Истмен (один из создателей самих «Черепашек»), Том Вальц и Энди Кун. Сюжет основан на черновике 1987 года, который Истмен в своё время не смог воплотить в оригинальном комиксе.

Действие происходит в 2040 году на постапокалиптической Земле. По ней бродит последний из уцелевших черепашек-ниндзя, который носит чёрную маску и оружие всех четверых. Он жаждет отомстить за гибель троих остальных братьев. Кто именно этот ниндзя — Рафаэль, Микеланджело, Леонардо или Донателло — комиксисты намеренно скрывают до последнего. Вероятно, так будет и в мультсериале.

В создании сериала будут участвовать компании CBS, Paramount и Nickelodeon, а вот имена конкретных создателей пока не называют.