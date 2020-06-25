    3
    Новости

    Слух: готовится мультсериал про черепашку-ниндзя. Одного — остальные погибли!

    25 июня 2020
    Кот-император
    25.06.2020
    1604
    1 минут на чтение
    «Последний ронин»: готовится мультсериал про черепашку-ниндзя. Одну!

    Создатель Черепашек-ниндзя Кевин Истмен у себя в твиттере пояснил, что заметка The Cinema Spot — это «100% фейк».

    Стриминг-сервис CBS All Access планирует создать мультсериал по вселенной «Черепашек-ниндзя». Но это не будет очередной перезапуск франшизы — создатели анонсировали экранизацию комикса The Last Ronin.

    Этот комикс из пяти томов вышел в начале этого года в издательстве IDW Publishing. Его авторы — Кевин Истмен (один из создателей самих «Черепашек»), Том Вальц и Энди Кун. Сюжет основан на черновике 1987 года, который Истмен в своё время не смог воплотить в оригинальном комиксе.

    Действие происходит в 2040 году на постапокалиптической Земле. По ней бродит последний из уцелевших черепашек-ниндзя, который носит чёрную маску и оружие всех четверых. Он жаждет отомстить за гибель троих остальных братьев. Кто именно этот ниндзя — Рафаэль, Микеланджело, Леонардо или Донателло — комиксисты намеренно скрывают до последнего. Вероятно, так будет и в мультсериале.

    В создании сериала будут участвовать компании CBS, Paramount и Nickelodeon, а вот имена конкретных создателей пока не называют.

    «Последний ронин»: готовится мультсериал про черепашку-ниндзя. Одну! 1
    «Последний ронин»: готовится мультсериал про черепашку-ниндзя. Одну! 2
    «Последний ронин»: готовится мультсериал про черепашку-ниндзя. Одну! 3
    «Последний ронин»: готовится мультсериал про черепашку-ниндзя. Одну! 4
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Траун 2
    0
    7870
    Читаем книгу «Траун. Союзники» из нового канона «Звёздных войн»

    Новый роман Тимоти Зана выходит на русском.

    Баошу «Возрождение времени»
    0
    23928
    Баошу «Возрождение времени». Фанфик, который зашёл слишком далеко

    Неплохое дополнение трилогии Лю Цысиня, позволяющее больше узнать о Трисолярисе и прошлом героев.

    Кто такой Баошу, автор фанфика, ставшего официальным продолжением всемирно известной трилогии Лю Цысиня
    0
    76545
    Как фанфик по Лю Цысиню стал официальным продолжением

    Баошу рассказывает, как из фаната превратился в настоящего фантаста.

    Поезда-призраки: настоящие легенды 2
    0
    237862
    Поезда-призраки: настоящие легенды

    Попытаемся разобраться, насколько правдивы многочисленные легенды о призрачных локомотивах и какая реальная основа лежит под выдумкой.

    Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»
    0
    266016
    Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»

    Не желаете прокатиться на человеке?

    Оса Авдич «Эксперимент “Исола”»
    0
    190856
    Оса Авдич «Эксперимент „Исола‘‘». «Десять негритят» в гнетущей атмосфере антиутопии

    Гибрид закрученного детектива и оруэлловской антиутопии, который можно проглотить за вечер.

    «Аполлону-13» — 25 лет. Десять интересных фактов о фильме 2
    0
    194046
    Хьюстон, «Аполлону-13» — 25 лет! Съёмки, невесомость и исторические неточности

    Как создавался один из самых убедительных фильмов о космосе — с настоящей невесомостью.

    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)
    0
    531993
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)

    Величественную Каффу осаждают войска хана Джанибека. И глава города готов заплатить огромную награду тому, кто найдет способ справиться с иноверцами и снять осаду. Однако он ещё не знает, к чему это приведет…

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить