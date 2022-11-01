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    Новости

    Последняя битва в эпичном трейлере третьего сезона «Тёмных начал»

    1 ноября 2022
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    01.11.2022
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    0 минут на чтение

    У HBO завершился первый сезон фэнтезийного «Дома Дракона» — и теперь компания напомнила, что совсем скоро на сервисе выходят «Тёмные начала» по знаменитой трилогии Филипа Пулмана. Свежий трейлер показывает подготовку к эпическому сражению с Небесным царством, а возглавляет безумную атаку сам лорд Азриел.

    Третий сезон будет основан на финальной книге трилогии «Янтарный телескоп». Хотя в дальнейшем писатель выпустил книгу о новых приключениях Лиры Белаквы.

    Ранее в сети появились промофотографии к третьему сезону:

    К главным ролям вернутся Дафни Кин, Амир Уилсон, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас и даже Лин-Мануэль Миранда.

    Последняя битва в эпичном трейлере третьего сезона «Тёмных начал» 1 Последняя битва в эпичном трейлере третьего сезона «Тёмных начал» 2

    Третий сезон стартует 5 декабря, выйдут сразу две серии.

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