Последняя битва в эпичном трейлере третьего сезона «Тёмных начал»

У HBO завершился первый сезон фэнтезийного «Дома Дракона» — и теперь компания напомнила, что совсем скоро на сервисе выходят «Тёмные начала» по знаменитой трилогии Филипа Пулмана. Свежий трейлер показывает подготовку к эпическому сражению с Небесным царством, а возглавляет безумную атаку сам лорд Азриел.
Третий сезон будет основан на финальной книге трилогии «Янтарный телескоп». Хотя в дальнейшем писатель выпустил книгу о новых приключениях Лиры Белаквы.
Ранее в сети появились промофотографии к третьему сезону:
К главным ролям вернутся Дафни Кин, Амир Уилсон, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Симона Кирби, Уилл Кин, Джейд Аноука, Рута Гедминтас и даже Лин-Мануэль Миранда.
Третий сезон стартует 5 декабря, выйдут сразу две серии.
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