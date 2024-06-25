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    Посмотрите авторский НФ-фильм «Контакты». Премьера уже 26 июня

    25 июня 2024
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    25.06.2024
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    Посмотрите авторский НФ-фильм «Контакты». Премьера уже 26 июня

    26 июня состоится премьера авторского научно-фантастического фильма «Контакты», а 4 июля картина выйдет в широкий прокат.

    В начале 80-х на Земле появились загадочные инопланетные машины и существа-биопоги, которых прозвали Виталиками. Ученые так и не смогли выяснить их предназначение, поэтому всеобщее воодушевление сменилось глобальной депрессией и экономическом кризисом.

    Зато люди выяснили, что вещество, которое выделяют пришельцы, продлевает жизнь и лечит болезни. Его употребляют главы корпораций и чиновники, а цена на черном рынке достигает нескольких тысяч долларов.

    В центре сюжета медсестра Нина, однажды встретившая Виталика, который получил тяжелое ранение. Она решила помочь ему и заодно спасти от местных коррумпированных властей.

    Главные роли исполнили Ирина Саликова, Илья Овчинников, Дмитрий Воробьев, Сергей Гилев, Валентин Самохин и другие.

    «Мир фантастики», кстати, записал подкаст с режиссером и сценаристом «Контактов» Дмитрием Моисеевым, в котором мы поговорили о создании картины. Послушать его можно будет уже в следующую пятницу — 5 июля!

    Трейлер

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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