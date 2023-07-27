Warner Bros. Animation показала обновлённый трейлер мультфильма «Бэтмен: Маска Фантазма» — одной из самых известных анимационных историй про Тёмного рыцаря. Ролик приурочен к скорому выходу 4К-ремастера в честь 30-летнего юбилея с момента выхода оригинала.

Над фильмом работал Брюс Тимм, создатель мультсериала про Бэтмене. «Маска Фантазма» — спин-офф этого мультсериала. Картина даже вышла в ограниченный прокат в кинотеатрах, но провалилась по сборам.

В фильме Тёмный рыцарь сталкивается с новым зловещим противником, который оказывается связан с подругой прошлого Брюса Уэйна.

Главные роли в фильме озвучили ключевые актёры мультсериала (а в дальнейшем — и видеоигр). Кевин Конрой подарил голос Бэтмену, а Марк Хэмилл — Джокеру.

Отреставрированная версия выйдет 12 сентября.