Посмотрите трейлер фанатской игры о «Биониклах»

В сети появился трейлер демоверсии фанатской игры Bionicle: Masks of Power, которая разрабатывается на движке Unreal Engine независимо от Lego и правообладателей.

Разработчики показали окружение, игровые модели, боевую систему и разных персонажей. Всё это напоминает 3D-платформер по «Биониклам», выпущенный в 2003 году.

По сюжету, игрокам в роли одного из шести воинов предстоит собрать маски силы. Это позволит освободить жителей острова Мата Нуи и победить зло.

Команда отмечает, что трейлер призван продемонстрировать этап разработки, и показанные уровни в самой игре будут другими. Выход демоверсии запланирован на начало 2024-го. У игры есть страница в Steam и сайт. Там же приведено пояснение, что это фанатская игра, которая будет распространяться бесплатно и которая соответствует политике The Lego Group.