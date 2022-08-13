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    Новости

    Постановщик экранизации Ghost of Tsushima хочет снять её на японском языке с японскими актёрами

    13 августа 2022
    13.08.2022
    256
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    Постановщик экранизации Ghost of Tsushima Чад Стахелски рассказал в интервью Collider, что хочет снять фильм по игре на японском языке и с японскими актёрами.

    Оригинальная игра была вдохновлена работами легендарного японского режиссёра Акиры Куросавы, поэтому Ghost of Tsushima была выпущена на японском языке (с английскими субтитрами), чтобы игроки могли полностью погрузиться в атмосферу Средневековой Японии.

    Стахелски отметил, что Акира Куросава оказал значительное влияние и на него и входит в его персональный список из 5 лучших режиссёров. Именно поэтому он хочет подойти к экранизации с уважением, сделав её аутентичной и с впечатляющим визуалом.

    Думаю, если мы всё сделаем правильно, то фильм будет потрясающим с визуальной точки зрения. Для него можно поставить великолепный экшен, сделать красивую картинку.

    Игра повествует о вторжении монголов на остров Цусима, и, по мнению Стахелски, правильнее будет сделать фильм с японским актёрским составом и языком.

    Я ездил в Японию с 16 лет. Я люблю эту страну, её людей и язык. И сама попытка поставить фильм не только на своём языке, но и на чьём-то ещё, немного изменить своё культурное мышление, привнести что-то, привлекающее и западную аудиторию — это непросто…

    Режиссёр также сообщил, что Sony уже поддержала эту идею.

    Обычно фильмы с субтитрами собирают меньшую кассу в США, поэтому для режиссёра это довольно рискованная затея. Стахелски учитывает это и хочет использовать сложности как возможность для роста, найдя правильный формат для реализации такого проекта. Например, если у аудитории возникнут проблемы с восприятием сюжета, то он сделает упор на экспрессивность актёрской игры. Режиссёр привёл в пример немое кино и его ярких представителей — Чарли Чаплина и Бастера Китона, которым не нужны были дополнительные пояснения, чтобы зрители понимали происходящее на экране. Другой легендарный пример, который упомянул Стахелски, — это Джеки Чан:

    Я уверен, что это и есть причина, по которой Джеки Чан был таким успешным — вам не нужно было знать ни кантонский, ни севернокитайский, чтобы понять его. Всё было написано на лице. […] Я хочу, чтобы даже если вы выключите звук, вы всё равно понимали, о чём та или иная сцена.

    Режиссёр добавил, что это сложная задача и с точки зрения финансирования, ведь студия вряд ли выделит 200 млн долларов ради эксперимента, который может не принести прибыли. Однако Стахелски считает, что, если ему удастся качественная экранизация, то языковой барьер не помешает людям полюбить фильм. Более того, постановщик считает, что западная аудитория всё больше и больше привыкает к субтитрам из-за влияния стриминговых сервисов, благодаря которым зритель имеет доступ к большему количеству мирового контента.

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    Наша рецензия на фантастически красивую Ghost of Tsushima.

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