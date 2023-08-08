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    Постановщик первого «Отряда самоубийц» рассказал о планах Джеймса Ганна выпустить режиссёрскую версию

    8 августа 2023
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    08.08.2023
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    1 минута на чтение
    Постановщик первого «Отряда самоубийц» рассказал о планах Джеймса Ганна выпустить режиссёрскую версию

    Постановщик Дэвид Эйр неожиданно рассказал, что его «Отряд самоубийц» может всё-таки увидеть свет в формате режиссёрской версии.

    Эйр написал пост в ответ на замечание аккаунта The Nerd Rage Podcast, который с иронией пошутил, что фильм вышел семь лет назад. Режиссёр же напомнил об истории с картиной, в результате чего финальный монтаж остался не за ним, а за студией, что привело к прохладным отзывам.

    Какой совет вы мне дадите, чтобы выйти из этой ситуации с достоинством? Многие поклонники проявляют интерес и любопытство. И я в курсе о другой группе людей, которым нравится смеяться над фильмом.

    Ваш комментарий — прекрасный пример того, как многих магнитом притягивает к обсуждению фильма в негативном ключе. Вам когда-нибудь доводилось сталкиваться с тем, что нечто, во что вы вложились, оборачивается против вас, начинает на вас давить, заставляет пересмотреть взгляды на жизнь?

    Мне вот доводилось.

    По словам Эйра, что Джеймс Ганн выразил желание выпустить режиссёрскую версию картины. Но сам Эйр не знает, когда это произойдёт, учитывая занятость Ганна новыми проектами и желанием дистанцироваться от старых фильмов.

    После фильма 2016 года свет увидел ещё один «Отряд самоубийц», в российский прокат он вышел с подзаголовком «Миссия навылет». Его написал и поставил Джеймс Ганн.

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