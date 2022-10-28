Постапокалипсис и выживание в четвёртом сезоне «Чудотворцев»

TBS выпустила тизер четвёртого сезона «Чудотворцев» с подзаголовком End Times, в котором представила следующий сеттинг. Теперь создатели покажут персонажей в типичном постапокалипсисе. По всей видимости, герой Дэниела Рэдклиффа станет неким выжившим в духе Макса Рокатанский (отсылка к «Безумному Максу» сразу бросается в глаза), а Стив Бушеми — то ли изобретателем, то ли дельцом с характерными очками.

Ранее в антологии появлялись небесная канцелярия, грязное Средневековье и Дикий Запад.

Шоу вернётся 16 января.