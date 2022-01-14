Постеры главных героев «Этерны»

«Кинопоиск» представил постеры всех ключевых персонажей «Этерны» — экранизации фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны».

Четыреста лет назад пала династия Раканов, издавна правившая королевством Талигойя. На престол взошёл Франциск Оллар, Талигойю переименовали в Талиг. Пять лет назад герцог Эгмонт Окделл поднял восстание против потомка узурпатора, но был побеждён и убит герцогом Алвой, искусным фехтовальщиком. Теперь сын мятежника, юный Ричард Окделл, прибывает в столицу Талига, чтобы пройти положенное молодым дворянам обучение в школе Лаик.

Первая часть выйдет 20 января 2022-го на «Кинопоиске», продолжение — в январе 2023-го.