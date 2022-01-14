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    Новости

    Постеры главных героев «Этерны»

    14 января 2022
    14.01.2022
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    0 минут на чтение

    «Кинопоиск» представил постеры всех ключевых персонажей «Этерны» — экранизации фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны».

    Постеры главных героев «Этерны» 7 Постеры главных героев «Этерны» 6 Постеры главных героев «Этерны» 5 Постеры главных героев «Этерны» 4 Постеры главных героев «Этерны» 3 Постеры главных героев «Этерны» 2 Постеры главных героев «Этерны» 1

    Четыреста лет назад пала династия Раканов, издавна правившая королевством Талигойя. На престол взошёл Франциск Оллар, Талигойю переименовали в Талиг. Пять лет назад герцог Эгмонт Окделл поднял восстание против потомка узурпатора, но был побеждён и убит герцогом Алвой, искусным фехтовальщиком. Теперь сын мятежника, юный Ричард Окделл, прибывает в столицу Талига, чтобы пройти положенное молодым дворянам обучение в школе Лаик.

    Первая часть выйдет 20 января 2022-го на «Кинопоиске», продолжение — в январе 2023-го.

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