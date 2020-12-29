Прах Джеймса Духана из «Звездного пути» контрабандой провезли на МКС

Родственники Джеймса Духана, сыгравшего Скотти в сериале «Звездный путь», рассказали в интервью The Times, что прах актера тайно доставили на Международную космическую станцию в 2008 году.

Это сделал один из первых космических туристов и по совместительству создатель Ultima Ричард Гэрриотт, взяв с собой фотографию Духана с заламинированным прахом.

Ричард спрятал карточку в модуле «Колумбус», а после об этом никому не говорил, опасаясь штрафа. А само фото, кстати, ему прислал сын Джеймса. В разговоре с журналистами тот поблагодарил «контрабандиста».

При жизни Духан мечтал побывать в космосе, а перед смертью он завещал похоронить его на орбитальной станции. Однако осуществить его просьбу было непросто, так как это незаконно.

В 2008 году часть его праха пытались отправить с ракетой Falcon 1 SpaceX, однако та потерпела крушение. В 2012-м останки все же были доставлены на МКС с Falcon 9.