    3
    Новости

    Прах Джеймса Духана из «Звездного пути» контрабандой провезли на МКС

    29 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    29.12.2020
    1222
    0 минут на чтение
    В космосе летает прах Джеймса Духана из «Звездного пути». Его контрабандой провезли на МКС

    Родственники Джеймса Духана, сыгравшего Скотти в сериале «Звездный путь», рассказали в интервью The Times, что прах актера тайно доставили на Международную космическую станцию в 2008 году.

    Это сделал один из первых космических туристов и по совместительству создатель Ultima Ричард Гэрриотт, взяв с собой фотографию Духана с заламинированным прахом.

    Ричард спрятал карточку в модуле «Колумбус», а после об этом никому не говорил, опасаясь штрафа. А само фото, кстати, ему прислал сын Джеймса. В разговоре с журналистами тот поблагодарил «контрабандиста».

    При жизни Духан мечтал побывать в космосе, а перед смертью он завещал похоронить его на орбитальной станции. Однако осуществить его просьбу было непросто, так как это незаконно.

    В 2008 году часть его праха пытались отправить с ракетой Falcon 1 SpaceX, однако та потерпела крушение. В 2012-м останки все же были доставлены на МКС с Falcon 9.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 25
    0
    11501
    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только

    Альтернативный взгляд на знакомство Джокера и Харли, лучшая пародия на Конана-варвара, лавкрафтианский детектив от Алана Мура, путешествие в будущее вселенной DC, перезапуск Чужих в комиксах Marvel и многое другое.

    «Чудо-женщина: 1984»: феминистский символизм и детский сюжет фильма 2
    0
    19214
    «Чудо-женщина: 1984»: феминистский символизм и детский сюжет фильма

    Явно не то кино, ради которого стоит рисковать здоровьем в кинотеатрах — разве что посмотреть онлайн.

    Что посмотреть в кино на праздниках? Чудо-женщина и богатыри против монстров
    0
    25930
    Что посмотреть в кино на праздниках? Чудо-женщина и богатыри против монстров

    Блокбастеры возвращаются в кинотеатры: «Чудо-женщина», «Последний богатырь» и новый шедевр Pixar о джазе и загробном мире.

    Сериал «Тёмные начала»: каким получился второй сезон и о чём он был? 6
    0
    65281
    Сериал «Тёмные начала»: каким получился второй сезон и о чём он был?

    История о приключениях Лиры переросла в военную драму. Учёные воюют с фанатичными верующими, верующие — с ведьмами, а ведьмы…

    Писатели, критики и деятели индустрии советуют лучшие книги 2020 года — часть 2 13
    0
    71773
    Писатели, критики и деятели индустрии советуют лучшие книги 2020 года — часть 2

    Книга Сюзанны Кларк, много зарубежных новинок, мифологический нон-фикшен и неожиданный анонс от дуэта Дяченко.

    Настольные игры 2021: зарубежные новинки, которые мы ждём 23
    0
    124360
    Настольные игры 2021: зарубежные новинки, которые мы ждём

    Нас ждут космическая опера от польского издателя Awaken Realms («Немезида», «Осквернённый Грааль»), «Анкх» Эрика Лэнга, продолжение данжен-краулера «Кромешная тьма», настольное воплощение игры Darkest Dungeon и многое другое!

    Сюзанна Кларк «Пиранези» 1
    0
    129748
    Сюзанна Кларк «Пиранези»

    Герметичный магреализм о человеке, блуждающем по загадочному Дому.

    Пётр Бормор «Верность традициям»
    0
    288069
    Пётр Бормор «Верность традициям»

    «Ну кому нужны эти древние ритуалы, когда других проблем по горло?».

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить