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    Новости

    Премия Dragon-2022: все победители

    5 сентября 2022
    05.09.2022
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    1 минута на чтение
    Премия Dragon-2022: все победители

    Минувшей ночью подвели итоги не только на WorldCon, но и среди поклонников альтернативной премии, на фестивале DragonCon, где прошло вручение премии Dragon Awards.

    Об этой премии мы рассказывали в отдельном материале. Её основали ещё в 1987-м, а вручается она в рамках крупнейшего массового гик-конвента.

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     Борис Невский |  18.04.2016

    После скандала с самой авторитетной фантастической премией у неё появился потенциальный конкурент.

    Голосование открыто для всех желающих, и вот победители в основных номинациях:

    • Лучший научно-фантастический роман: Джеймс Кори «Падение Левиафана» (в планах на издание)
    • Лучший фэнтези-роман (включая категорию «паранормальное): Холли Блэк «Книга Ночи»
    • Лучший YA-роман: Сара Хэллоуэлл A Dark and Starless Forest 
    • Лучшая боевая фантастика: Дэвид Вебер, Тимоти Зан, Томас Поуп A Call to Insurrection
    • Лучший роман в жанре альтернативной истории: Мерседес Леки The Silver Bullets of Annie Oakley
    • Лучший роман по франшизе: Тимоти Зан «Звёздные войны. Траун. Доминация. Меньшее зло»
    • Лучший хоррор: Чак Вендинг The Book of Accidents
    • Лучший комикс: Кирон Гиллен, Марк Брукс Immortal X-Men
    • Лучший графический роман: Брайан Гербер, Кевин Дж. Андерсон, Дев Праманик Dune: House Atreides Volume 2
    • Лучший НФ или фэнтези сериал: «Очень странные дела»
    • Лучший НФ или фэнтези фильм: «Дюна»
    • Лучшая НФ или фэнтези игра: Elden Ring
    • Лучшая НФ или фэнтези мобильная игра: Diablo Immortal
    • Лучшая НФ или фэнтези настольная игра: Star Wars Outer Rim: Unfinished Business
    • Лучшая НФ или фэнтези RPG/ККИ/игра с миниатюрами: Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms

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