Премия Dragon-2022: все победители

Минувшей ночью подвели итоги не только на WorldCon, но и среди поклонников альтернативной премии, на фестивале DragonCon, где прошло вручение премии Dragon Awards.

Об этой премии мы рассказывали в отдельном материале. Её основали ещё в 1987-м, а вручается она в рамках крупнейшего массового гик-конвента.

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Голосование открыто для всех желающих, и вот победители в основных номинациях:

Лучший научно-фантастический роман: Джеймс Кори «Падение Левиафана» (в планах на издание)

Джеймс Кори «Падение Левиафана» (в планах на издание) Лучший фэнтези-роман (включая категорию «паранормальное): Холли Блэк «Книга Ночи»

Холли Блэк «Книга Ночи» Лучший YA-роман: Сара Хэллоуэлл A Dark and Starless Forest

Сара Хэллоуэлл A Dark and Starless Forest Лучшая боевая фантастика: Дэвид Вебер, Тимоти Зан, Томас Поуп A Call to Insurrection

Дэвид Вебер, Тимоти Зан, Томас Поуп A Call to Insurrection Лучший роман в жанре альтернативной истории: Мерседес Леки The Silver Bullets of Annie Oakley

Мерседес Леки The Silver Bullets of Annie Oakley Лучший роман по франшизе: Тимоти Зан «Звёздные войны. Траун. Доминация. Меньшее зло»

Тимоти Зан «Звёздные войны. Траун. Доминация. Меньшее зло» Лучший хоррор: Чак Вендинг The Book of Accidents

Чак Вендинг The Book of Accidents Лучший комикс: Кирон Гиллен, Марк Брукс Immortal X-Men

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