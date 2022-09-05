Премия Dragon-2022: все победители

Минувшей ночью подвели итоги не только на WorldCon, но и среди поклонников альтернативной премии, на фестивале DragonCon, где прошло вручение премии Dragon Awards.
Об этой премии мы рассказывали в отдельном материале. Её основали ещё в 1987-м, а вручается она в рамках крупнейшего массового гик-конвента.
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После скандала с самой авторитетной фантастической премией у неё появился потенциальный конкурент.
Голосование открыто для всех желающих, и вот победители в основных номинациях:
- Лучший научно-фантастический роман: Джеймс Кори «Падение Левиафана» (в планах на издание)
- Лучший фэнтези-роман (включая категорию «паранормальное): Холли Блэк «Книга Ночи»
- Лучший YA-роман: Сара Хэллоуэлл A Dark and Starless Forest
- Лучшая боевая фантастика: Дэвид Вебер, Тимоти Зан, Томас Поуп A Call to Insurrection
- Лучший роман в жанре альтернативной истории: Мерседес Леки The Silver Bullets of Annie Oakley
- Лучший роман по франшизе: Тимоти Зан «Звёздные войны. Траун. Доминация. Меньшее зло»
- Лучший хоррор: Чак Вендинг The Book of Accidents
- Лучший комикс: Кирон Гиллен, Марк Брукс Immortal X-Men
- Лучший графический роман: Брайан Гербер, Кевин Дж. Андерсон, Дев Праманик Dune: House Atreides Volume 2
- Лучший НФ или фэнтези сериал: «Очень странные дела»
- Лучший НФ или фэнтези фильм: «Дюна»
- Лучшая НФ или фэнтези игра: Elden Ring
- Лучшая НФ или фэнтези мобильная игра: Diablo Immortal
- Лучшая НФ или фэнтези настольная игра: Star Wars Outer Rim: Unfinished Business
- Лучшая НФ или фэнтези RPG/ККИ/игра с миниатюрами: Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms
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