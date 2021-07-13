Премия «Электронная буква» сейчас в самом разгаре — успейте подать свою работу!

23 апреля стартовал прием работ на премию в области электронных и аудиокниг под названием «Электронная буква», организатором которой выступает «ЛитРес».

В этом году в жюри оказались ведущие Ольга Шелест и Кирилл Радциг, писатели Дарья Донцова, Александр Цыпкин, Александр Снегирев, артист театра и кино Сергей Чонишвили, журналисты Михаил Козырев, Денис Катаев и квартет актеров дубляжа Movie Mood.

А общий призовой фонд составляет 19 миллионов рублей, включая продвижение лауреатов на «ЛитРесе».

Одно из главных изменений в этом году — к участию принимаются книги, опубликованные только для платного прочтения. Также появилось требование к объему произведения — от 4 до 12 авторских листов.

Свои работы можно подать до 30 июля. После эксперты сформируют лонг-лист, который представят с 8 по 12 сентября на ММКЯ. А шорт-лист объявят в декабре на Выставке интеллектуальной литературы Non/Fiction. Имена победителей станут известны в феврале 2022 года.