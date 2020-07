Президент музыкального подразделения Disney рассказал о планах компании на «Трон 3»

На неделе инсайдеры рассказывали, что Disney снова приглядывается к франшизе «Трон». А спустя время информацию подтвердил президент музыкального подразделения Disney Митчелл Лейб в подкасте Light The Fuse.

По его словам, у картины уже есть «потрясающий сценарий», а компания собирается позвать группу Daft Punk. Лейб надеется, что к работе вернётся Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион», «Топ Ган: Мавэрик»).

Disney confirms 'Tron 3' is in development

• Jared Leto will reportedly star

• Script is 'phenomenal'

• Want Daft Punk to score

• 'Hopeful' director Joseph Kosinski returns

(via @LightTheFusePod, @THR) pic.twitter.com/Rhptdp1U3r

— Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) July 7, 2020