Президент музыкального подразделения Disney рассказал о планах компании на «Трон 3»

На неделе инсайдеры рассказывали, что Disney снова приглядывается к франшизе «Трон». А спустя время информацию подтвердил президент музыкального подразделения Disney Митчелл Лейб в подкасте Light The Fuse.
По его словам, у картины уже есть «потрясающий сценарий», а компания собирается позвать группу Daft Punk. Лейб надеется, что к работе вернётся Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион», «Топ Ган: Мавэрик»).
Disney confirms 'Tron 3' is in development
• Jared Leto will reportedly star
• Script is 'phenomenal'
• Want Daft Punk to score
• 'Hopeful' director Joseph Kosinski returns
(via @LightTheFusePod, @THR) pic.twitter.com/Rhptdp1U3r
— Culture Crave 🎥 (@CultureCrave) July 7, 2020
Согласно ранним инсайдам, к картине хотели привлечь и Джареда Лето, но сейчас этому подтверждения нет.
Ранее сам Косински выражал надежду, что у франшизы есть будущее.
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