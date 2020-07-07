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    Новости

    Президент музыкального подразделения Disney рассказал о планах компании на «Трон 3»

    7 июля 2020
    Кот-император
    07.07.2020
    2545
    1 минут на чтение
    Президент музыкального подразделения Disney рассказал о планах на «Трон 3»

    На неделе инсайдеры рассказывали, что Disney снова приглядывается к франшизе «Трон». А спустя время информацию подтвердил президент музыкального подразделения Disney Митчелл Лейб в подкасте Light The Fuse.

    По его словам, у картины уже есть «потрясающий сценарий», а компания собирается позвать группу Daft Punk. Лейб надеется, что к работе вернётся Джозеф Косински («Трон: Наследие», «Обливион», «Топ Ган: Мавэрик»).

    Согласно ранним инсайдам, к картине хотели привлечь и Джареда Лето, но сейчас этому подтверждения нет.

    Ранее сам Косински выражал надежду, что у франшизы есть будущее.

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    Кот-император
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