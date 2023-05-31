«Принц-дракон»: отрывок из пятого сезона

Netflix поделился отрывком из продолжения «Принца-дракона» — фэнтезийного мультсериала от создателя «Аватара: Легенда об Аанге». В нём Эзран со спутниками активирует древний маяк, чтобы призвать на помощь могущественных союзников.
Мультсериал возвращается с пятым сезоном в июле. Четвёртый вышел осенью 2022-го, спустя три года после третьего.
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Это откровенный шаг назад для всего мультсериала: персонажи стали глупее, а сюжет — необязательным.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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