«Принц-дракон»: отрывок из пятого сезона

Netflix поделился отрывком из продолжения «Принца-дракона» — фэнтезийного мультсериала от создателя «Аватара: Легенда об Аанге». В нём Эзран со спутниками активирует древний маяк, чтобы призвать на помощь могущественных союзников.

Мультсериал возвращается с пятым сезоном в июле. Четвёртый вышел осенью 2022-го, спустя три года после третьего.