Принудительное лицензирование фильмов затронет только офлайн-кинотеатры

Инициатор введения законопроекта о принудительном лицензировании зарубежных фильмов Дмитрий Кузнецов решил переработать его.

Раньше разрешение не выпуск аудиовизуального контента через суд могла получить любая компания, а в новой версии такая возможность будет только у офлайн-кинотеатров.

По мнению Кузнецова, без этого закона кинотеатров ждет банкротство. А без них посещаемость торговых центров уменьшится на 30-40%.

Сами кинотеатры выступают за этот закон, а вот стриминговые сервисы прежде резко раскритиковали его.