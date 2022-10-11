Принудительное лицензирование фильмов затронет только офлайн-кинотеатры

Инициатор введения законопроекта о принудительном лицензировании зарубежных фильмов Дмитрий Кузнецов решил переработать его.
Раньше разрешение не выпуск аудиовизуального контента через суд могла получить любая компания, а в новой версии такая возможность будет только у офлайн-кинотеатров.
По мнению Кузнецова, без этого закона кинотеатров ждет банкротство. А без них посещаемость торговых центров уменьшится на 30-40%.
Сами кинотеатры выступают за этот закон, а вот стриминговые сервисы прежде резко раскритиковали его.
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