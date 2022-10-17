Продюсер «Игры престолов» работает над триллером-утопией «Конкордия»

Иллюстрация: кадр с съёмок сериала «Стая»

Шестикратный лауреат премии «Эмми» продюсер Фрэнк Дульгер («Игра престолов», «Стая», «Рим») присоединился к научно-фантастическому триллеру «Конкордия», который расскажет об утопическом обществе.

Режиссёром сериала выступит Барбара Эдер («Варвары», «Стая»). Дульгер же станет шоураннером проекта. Снимать планируют в разных местах Европы: в Риме, Северной Италии и в Германии.

Вселенная «Конкордии», созданная Майком Уолденом («Хроники Франкенштейна») и Николасом Рачем («Погребальное общество»), рассказывает о могущественном искусственном интеллекте, который контролирует социальную сферу человеческого общества. По мере того как приближается 20-я годовщина основания сообщества, все больше городов по всему миру хотят повторить его успех. Вот только секрет создания этой утопии вот-вот выплывет наружу, что грозит уничтожить всё, чего добились его создатели.

Мечтательница Джулия — Кристиана Пауль («Двойник»)

Её сын Ной, ответственный за развитие эксперимента — Стивен Сова («Прежде, чем мы станем старыми»)

Следователь Теа — Рут Брэдли («Тед Лассо», «Люди»)

Изабель, желающая раскрыть тайны утопии, — Нанна Блонделл («Чёрная вдова», «Дом Дракона»)

Вундеркинд и глава системы ИИ — Кенто Накадзима («Курсанты: Полуночные беглецы).

В 2022-м должен выйти фантастический сериал в жанре экологического триллера «Стая» по одноимённому роману Франка Шетцинга от Фрэнк Дульгера. Главную роль в нём исполняет Криста Косонен («Пришельцы из будущего»).