    3
    Новости

    Продюсер «Игры престолов» работает над триллером-утопией «Конкордия»

    17 октября 2022
    Avatar photo
    17.10.2022
    835
    0 минут на чтение
    Продюсер «Игры престолов» работает над триллером-утопией «Конкордия»

    Иллюстрация: кадр с съёмок сериала «Стая»

    Шестикратный лауреат премии «Эмми» продюсер Фрэнк Дульгер («Игра престолов», «Стая», «Рим») присоединился к научно-фантастическому триллеру «Конкордия», который расскажет об утопическом обществе.

    Режиссёром сериала выступит Барбара Эдер («Варвары», «Стая»). Дульгер же станет шоураннером проекта. Снимать планируют в разных местах Европы: в Риме, Северной Италии и в Германии.

    Вселенная «Конкордии», созданная Майком Уолденом («Хроники Франкенштейна») и Николасом Рачем («Погребальное общество»), рассказывает о могущественном искусственном интеллекте, который контролирует социальную сферу человеческого общества.  По мере того как приближается 20-я годовщина основания сообщества, все больше городов по всему миру хотят повторить его успех. Вот только секрет создания этой утопии вот-вот выплывет наружу, что грозит уничтожить всё, чего добились его создатели.

    • Мечтательница Джулия — Кристиана Пауль («Двойник»)
    • Её сын Ной, ответственный за развитие эксперимента — Стивен Сова («Прежде, чем мы станем старыми»)
    • Следователь Теа — Рут Брэдли («Тед Лассо», «Люди»)
    • Изабель, желающая раскрыть тайны утопии, — Нанна Блонделл («Чёрная вдова», «Дом Дракона»)
    • Вундеркинд и глава системы ИИ —  Кенто Накадзима («Курсанты: Полуночные беглецы).

    В 2022-м должен выйти фантастический сериал в жанре экологического триллера «Стая» по одноимённому роману Франка Шетцинга от Фрэнк Дульгера. Главную роль в нём исполняет Криста Косонен («Пришельцы из будущего»).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Женщина-Халк»: комедия о буднях зелёного юриста с ненужной метой и крутыми камео 2
    0
    31496
    «Женщина-Халк»: комедия о буднях зелёного юриста с ненужной метой и крутыми камео

    Самый спорный сериал Marvel этого года: он вызвал споры до выхода, во время выхода, и вот теперь все спорят о финале.

    Видео: обзор настольной игры «Улицы»
    0
    67431
    Видео: обзор настольной игры «Улицы»

    Каркассон, смотри, твой внук-хипстер пришёл!

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 2
    0
    130750
    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных

    Второй блок кинопремьер октября: супергеройские истории, фантастические комедии и фэнтези о загадках средневековой Руси.

    Телефон мистера Харригана 1
    0
    143030
    «Телефон мистера Харригана», или почему не всё из Стивена Кинга стоит экранизировать

    Трогательная, но чересчур дотошная адаптация Короля Ужасов.

    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного
    0
    185624
    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного

    «Сказку» можно назвать постмодернистским переосмыслением жанра сказки и его клише.

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 2
    0
    266204
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

    Чертовщина и инфернальщина во всех проявлениях.

    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов 4
    0
    254928
    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов

    Новый фильм не разочарует давних поклонников серии, а вот для новых зрителей рискует пройти незамеченным.

    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel 5
    0
    317715
    «Ночной оборотень» — брутальный ретрохоррор от Marvel

    На Хэллоуин во вселенную Мстителей врываются монстры — обаятельно старомодные и на удивление кровожадные.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить