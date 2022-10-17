Продюсер «Игры престолов» работает над триллером-утопией «Конкордия»

Иллюстрация: кадр с съёмок сериала «Стая»
Шестикратный лауреат премии «Эмми» продюсер Фрэнк Дульгер («Игра престолов», «Стая», «Рим») присоединился к научно-фантастическому триллеру «Конкордия», который расскажет об утопическом обществе.
Режиссёром сериала выступит Барбара Эдер («Варвары», «Стая»). Дульгер же станет шоураннером проекта. Снимать планируют в разных местах Европы: в Риме, Северной Италии и в Германии.
Вселенная «Конкордии», созданная Майком Уолденом («Хроники Франкенштейна») и Николасом Рачем («Погребальное общество»), рассказывает о могущественном искусственном интеллекте, который контролирует социальную сферу человеческого общества. По мере того как приближается 20-я годовщина основания сообщества, все больше городов по всему миру хотят повторить его успех. Вот только секрет создания этой утопии вот-вот выплывет наружу, что грозит уничтожить всё, чего добились его создатели.
- Мечтательница Джулия — Кристиана Пауль («Двойник»)
- Её сын Ной, ответственный за развитие эксперимента — Стивен Сова («Прежде, чем мы станем старыми»)
- Следователь Теа — Рут Брэдли («Тед Лассо», «Люди»)
- Изабель, желающая раскрыть тайны утопии, — Нанна Блонделл («Чёрная вдова», «Дом Дракона»)
- Вундеркинд и глава системы ИИ — Кенто Накадзима («Курсанты: Полуночные беглецы).
В 2022-м должен выйти фантастический сериал в жанре экологического триллера «Стая» по одноимённому роману Франка Шетцинга от Фрэнк Дульгера. Главную роль в нём исполняет Криста Косонен («Пришельцы из будущего»).
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