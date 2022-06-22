Прямо сейчас идет сбор денег на настольную игру по Cyberpunk 2077

На Kickstarter началась краудфандинговая кампания по сбору средств на настольную игру по Cyberpunk 2077 с подзаголовком Gangs of Night City.

Это соревновательная игра, в которой от одного до четырех игроков управляют безжалостными бандами, борющимися за контроль над Найт-Сити.

В ее комплект входят огромная карта Найт-Сити, миниатюры, карточки банд, жетоны и набор игровых карт.

Кампания стартовала 14 дней назад. Целью было собрать 100 тысяч долларов, но авторы уже превзошли ее, получив больше 228 тысяч.

Релиз Cyberpunk 2077: Gangs of Night City состоится в 2023 году.