Прямо сейчас идет сбор денег на настольную игру по Cyberpunk 2077

На Kickstarter началась краудфандинговая кампания по сбору средств на настольную игру по Cyberpunk 2077 с подзаголовком Gangs of Night City.
Это соревновательная игра, в которой от одного до четырех игроков управляют безжалостными бандами, борющимися за контроль над Найт-Сити.
В ее комплект входят огромная карта Найт-Сити, миниатюры, карточки банд, жетоны и набор игровых карт.
Кампания стартовала 14 дней назад. Целью было собрать 100 тысяч долларов, но авторы уже превзошли ее, получив больше 228 тысяч.
Релиз Cyberpunk 2077: Gangs of Night City состоится в 2023 году.
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