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    Пять миллионов в крауд-кампании «Мира фантастики»! Пятая сверхцель разблокирована

    28 декабря 2022
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    28.12.2022
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    0 минут на чтение
    Пять миллионов в крауд-кампании «Мира фантастики»! Пятая сверхцель разблокирована

    Друзья, планка в пять миллионов взята! В конце далёкого 2018 года, когда мы запускали первую крауд-кампанию, пять миллионов казались для журнала недостижимой целью. Но вот мы здесь, с вашей поддержкой открываем новые сверхцели на пути к самым интересным бонусам!

    Все подписчики ежемесячного журнала получат дизайнерский пластиковый кубик d6 с логотипом МирФ размером 16×16 мм. Представленный дизайн на картинке — предварительный.

    Пять миллионов в крауд-кампании «Мира фантастики»! Пятая сверхцель разблокирована 1

    Идея награды предложена почётными спонсорами на встрече с редакцией. Кстати, в нынешней кампании таких лотов осталось ещё три! Вы сможете поучаствовать: в онлайн-конференции с редакцией, в «Фантастическом подкасте» и планёрке.

    Спасибо за вашу поддержку и ваши слова! Каждый репост помогает «Миру фантастики» стать более реальным.

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