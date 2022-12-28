Пять миллионов в крауд-кампании «Мира фантастики»! Пятая сверхцель разблокирована

Друзья, планка в пять миллионов взята! В конце далёкого 2018 года, когда мы запускали первую крауд-кампанию, пять миллионов казались для журнала недостижимой целью. Но вот мы здесь, с вашей поддержкой открываем новые сверхцели на пути к самым интересным бонусам!

Все подписчики ежемесячного журнала получат дизайнерский пластиковый кубик d6 с логотипом МирФ размером 16×16 мм. Представленный дизайн на картинке — предварительный.

Идея награды предложена почётными спонсорами на встрече с редакцией. Кстати, в нынешней кампании таких лотов осталось ещё три! Вы сможете поучаствовать: в онлайн-конференции с редакцией, в «Фантастическом подкасте» и планёрке.

Спасибо за вашу поддержку и ваши слова! Каждый репост помогает «Миру фантастики» стать более реальным.