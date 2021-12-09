Пять скриншотов и свежие детали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

9 декабря вышел свежий номер журнала PC Gamer, главной темой которого стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — разумеется, с пачкой новых подробностей.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- История игры нелинейная, поэтому ее можно пройти несколько раз. С учетом этого получается около 100 часов геймплея;
- Сюжет развернется в наши дни, так что Зона за прошедшее время заметно изменилась;
- Разработчики обещают, что в сурвайвл-шутере не будет правильных или неправильных решений;
- Размер Зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2 составляет 64 кв. километра — и все это бесшовный открытый мир;
- В числе новых мутантов сталкеров ждет олень с пси-способностями, который умеет проецировать своих фантомных клонов;
- Аномалии будут трех типов: обычные, группы аномалий на большой площади и архианомалии с ценными артефактами;
- В игре появится новая (военная) группировка, которая своей идеологией напоминает «Долг», — «Варта»;
- Разработчики отказались от кооперативного режима, чтобы не портить атмосферу сурвайвл-шутера. Мультиплеер же появится с бесплатным обновлением.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernoby выйдет 28 апреля на Xbox Series и ПК.
Читайте также
Утечка: скриншоты, концепт-арты и море деталей отмененной S.T.A.L.K.E.R. 2
Дмитрий Кинский | 02.06.2021
Вчера в сети появились дизайн-документы, концепт-арты и ранний билд отмененной в начале 2010-х S.T.A.L.K.E.R. 2 на X-Ray Engine 2.0, а также исходный код самого движка. Часть файлов опубликовал один из […]
В «М.Видео» уже можно предзаказать физическую копию S.T.A.L.K.E.R. 2
Дмитрий Кинский | 29.06.2021
Игра выйдет весной 2022 года.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: «Формула стимпанка»Гонки в Викторианскую эпоху — занятие увлекательное. Если немного потерпеть.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.