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    Пять скриншотов и свежие детали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

    9 декабря 2021
    09.12.2021
    1723
    1 минута на чтение
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    9 декабря вышел свежий номер журнала PC Gamer, главной темой которого стала S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — разумеется, с пачкой новых подробностей.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • История игры нелинейная, поэтому ее можно пройти несколько раз. С учетом этого получается около 100 часов геймплея;
    • Сюжет развернется в наши дни, так что Зона за прошедшее время заметно изменилась;
    • Разработчики обещают, что в сурвайвл-шутере не будет правильных или неправильных решений;
    • Размер Зоны в S.T.A.L.K.E.R. 2 составляет 64 кв. километра — и все это бесшовный открытый мир;
    • В числе новых мутантов сталкеров ждет олень с пси-способностями, который умеет проецировать своих фантомных клонов;
    • Аномалии будут трех типов: обычные, группы аномалий на большой площади и архианомалии с ценными артефактами;
    • В игре появится новая (военная) группировка, которая своей идеологией напоминает «Долг», — «Варта»;
    • Разработчики отказались от кооперативного режима, чтобы не портить атмосферу сурвайвл-шутера. Мультиплеер же появится с бесплатным обновлением.

    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernoby выйдет 28 апреля на Xbox Series и ПК.

    Черновик 936

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