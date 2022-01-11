Работники Pixar шокированы, что «Я краснею» не выйдет в кинотеатрах

На прошлой неделе Disney объявила, что «Я краснею» выйдет только в онлайн-кинотеатре компании, хотя изначально его должны были отправить в традиционный прокат.

Однако это стало крайне разочаровывающим сюрпризом для сотрудников Pixar, которые работали над этим мультфильмом.

До сегодняшнего дня мы все думали, что с «Я краснею» мы вернемся на большие экраны. И все в студии были очень взволнованы из-за того, что мы вернемся именно с этим мультфильмом. Для нас это был настоящий удар.

Тем не менее многие работники студии понимают, почему Disney приняла решение выпустить картину сразу в цифровом формате, — из-за нового штамма коронавируса ситуация в мире сейчас крайне нестабильная.

Последним фильмом Pixar, который вышел в кинотеатрах, был «Вперед». Премьера «Души» и «Луки» состоялась сразу в стриминговых сервисах.