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    Работу над «Дэдпулом 3» и другими фильмами приостановили из-за забастовки сценаристов и актеров

    14 июля 2023
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    14.07.2023
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    Работу над «Дэдпулом 3»

    В мае началась забастовка Гильдии сценаристов США, а ночью 14 июля — Гильдии актеров США, из-за чего киностудии уже начали приостанавливать производство своих фильмов.

    Это первый раз за последние 60 лет, когда оба профсоюза бастуют вместе. Члены гильдий не могут работать над фильмами и сериалами, а также участвовать в их рекламе.

    Мы будем собирать в одной заметке новости о «заморозки» фильмов и сериалов.

    Так, 14 июля объявили о приостановке работы над «Дэдпулом 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. Ранее стало известно паузе в производстве «Гладиатора 2», «Битлджюса 2», «Присяжного №2» Клинта Иствуда и восьмой части «Миссии невыполнима».

    Материал будет дополняться.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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