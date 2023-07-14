Работу над «Дэдпулом 3» и другими фильмами приостановили из-за забастовки сценаристов и актеров

В мае началась забастовка Гильдии сценаристов США, а ночью 14 июля — Гильдии актеров США, из-за чего киностудии уже начали приостанавливать производство своих фильмов.

Это первый раз за последние 60 лет, когда оба профсоюза бастуют вместе. Члены гильдий не могут работать над фильмами и сериалами, а также участвовать в их рекламе.

Мы будем собирать в одной заметке новости о «заморозки» фильмов и сериалов.

Так, 14 июля объявили о приостановке работы над «Дэдпулом 3» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. Ранее стало известно паузе в производстве «Гладиатора 2», «Битлджюса 2», «Присяжного №2» Клинта Иствуда и восьмой части «Миссии невыполнима».

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