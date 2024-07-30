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    Random House Worlds анонсировал новую трилогию книг по «Звёздным войнам»

    30 июля 2024
    Фото аватара
    30.07.2024
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    Random House Worlds анонсировал новую трилогию книг по «Звёздным войнам» 1

    Издательство Random House Worlds анонсировало новую трилогию книг по «Звёздным войнам». «Власть Империи» охватит двадцатилетний период между «Местью ситхов» и «Новой надеждой» и покажет все ключевые моменты в истории зарождающегося Восстания.

    Действие «Маски страха», первой книги трилогии, начнётся спустя год после событий третьего эпизода, события следующих частей трилогии будут отстоять друг от друга на несколько лет.

    Random House Worlds анонсировал новую трилогию книг по «Звёздным войнам»

    Автором «Маски страха» выступит Александр Фрид, автор новеллизациии «Изгоя-один» и трилогии «Эскадрилья «Алфавит». Над второй книгой работает Ребекка Роанхорс, третью напишет Фрэн Уайлд. Роанхорс известна как автор романа Resistance Reborne, Уайлд же в рамках далёкой-далёкой галактики выпустила всего один рассказ, но её книги неоднократно номинировались на все жанровые премии и даже завоевали парочку «Небьюл».

    «Маска страха» поступит в продажу 25 февраля 2025 года, вторая и третья части трилогии выйдут весной 2026 и 2027 года соответственно.

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    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.
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