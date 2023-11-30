Рассел Т. Дэвис: второй спецэпизод «Доктора Кто» удивит зрителей

Старый-новый шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис рассказал, что ведущие официального подкаста сериала остались под огромным впечатлением от второго спецэпизода под названием Wild Blue Yonder с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт в главных ролях.

Я как будто бы наблюдал за тремя людьми в шоке. Это одно из величайших событий в моей жизни. По идее, это люди, у которых есть свое мнение, взгляды и нахальство. А они просто сидели с широко открытыми глазами в шоке от того, что только что увидели.

Руководитель проекта подчеркнул, что для него очень важно сохранить сюжетные подробности новой серии в секрете до выхода.

По его словам, Wild Blue Yonder — «гораздо более странная история, действие которой разворачивается далеко от Земли».

Серия немного странная, страшная, причудливая. Она толкает сериал в области, в которых он никогда раньше не был.

Премьера Wild Blue Yonder состоится 2 декабря.