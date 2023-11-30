    3
    Новости

    Рассел Т. Дэвис: второй спецэпизод «Доктора Кто» удивит зрителей

    30 ноября 2023
    Фото аватара
    30.11.2023
    1074
    0 минут на чтение
    Рассел Т. Дэвис: второй спецэпизод «Доктора Кто» удивит зрителей

    Старый-новый шоураннер «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис рассказал, что ведущие официального подкаста сериала остались под огромным впечатлением от второго спецэпизода под названием Wild Blue Yonder с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт в главных ролях.

    Я как будто бы наблюдал за тремя людьми в шоке. Это одно из величайших событий в моей жизни. По идее, это люди, у которых есть свое мнение, взгляды и нахальство. А они просто сидели с широко открытыми глазами в шоке от того, что только что увидели.

    Руководитель проекта подчеркнул, что для него очень важно сохранить сюжетные подробности новой серии в секрете до выхода.

    По его словам, Wild Blue Yonder — «гораздо более странная история, действие которой разворачивается далеко от Земли».

    Серия немного странная, страшная, причудливая. Она толкает сериал в области, в которых он никогда раньше не был.

    Премьера Wild Blue Yonder состоится 2 декабря.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть?
    0
    11804
    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть?

    Зимнее аниме бывает разным — по жанру, сюжету, настроению, атмосфере и впечатлению.

    «Доктор Кто: Звёздный зверь». Возвращение старых знакомых
    0
    18480
    «Доктор Кто: Звёздный зверь». Возвращение старых знакомых

    Скромное празднование, милые злодеи и тонна ностальгии

    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи
    0
    31923
    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи

    Лингвистическое фэнтези на злободневные темы

    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла 1
    0
    67546
    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла

    Запоздавший приквел о молодости главного злодея двенадцати дистриктов

    «Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках 10
    0
    84036
    «Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках

    Почему считают проклятым «Полтергейст», кто виноват в гибели Брэндона Ли и какой сценарий якобы отправил на тот свет добрую половину американских комиков.

    Проект «Элита»: настольная битва в реальном времени 5
    0
    126883
    Проект «Элита»: настольная битва в реальном времени

    Оригинальный и азартный шутер подарит море острых ощущений, но рискует быстро приесться.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 1
    0
    179473
    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах

    Жанровые эксперименты к юбилею франшизы

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории
    0
    280097
    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории

    Беседа с художником о работе в развивающейся стране и о том, как черпать вдохновение даже из кучи мусора.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить