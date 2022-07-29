Разработчики «Смуты» показали анимации, концепт-арты и модели из игры

Российская студия «Сайберия Нова» поделились первыми материалами по «Смуте», призванные дать представление о визуальном стиле игры и качестве ассетов.

Авторы проекта о Смутном времени показали концепт-арты локаций, а также уже готовые модели персонажей и оружия.

Напомним, сюжета развернется в 17 веке, а в центре внимания будет Юрий Милославский, который должен исправить ошибки своего прошлого и объединить Московскую Русь.

«Смута» должна выйти в конце 2023 или начале 2024 года.

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