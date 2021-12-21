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    Новости

    Реалистичное освещение и расчленение — новые детали и геймплей Diablo IV

    21 декабря 2021
    21.12.2021
    504
    1 минута на чтение
    Реалистичное освещение и расчленение врагов — новые детали и геймплей Diablo IV

    Blizzard в рамках ежеквартально отчета поделилась свежими подробностями и 9 минутами геймплея Diablo IV.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • В игру вернутся свойства предметов, которые повышают уровень умений. С помощью этого даже можно открыть новое умение, не тратя на него очки;
    • Теперь легендарные свойства будут появляться на предметах для разных ячеек. Другими словами, игрокам больше не придется охотиться за «шмотками» определенного типа;
    • Каждый монстр в Diablo IV предпочитает собирать предметы определенного типа. К примеру, если вам нужны булавы и арбалеты, то их можно выбить с бандитов;
    • Разработчики прислушались к жалобам о том, что чрезмерная значимость предметов умаляет другие аспекты развития персонажа. Поэтому решения, которые будут принимать игроки по ходу прокачки и исследования Санктуария, сильно повлияют на мощь героя. Как именно, пока непонятно;
    • В Diablo IV используется система физически корректного рендеринга освещения, поэтому материалы будут правдоподобно выглядеть и реалистично отражать свет, в том числе при использовании способностей;
    • Некоторые суперспособности в плане визуальных эффектов могут даже ненадолго изменять погоду и освещение вокруг;
    • Blizzard вернет систему убийств, связанных с умениями. Она позволит обезглавливать, разрезать пополам, замораживать, разбивать на кусочки и сжигать противников;
    • У каждого монстра есть скелет и мышцы, которые будут учитываться при их убийстве. А в ходе боя главный герой будет покрываться кровью врагов.

    У Diablo IV пока нет даты выхода. Скорее всего, игру стоит ждать не раньше 2023 года.

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    Причины не называются.

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     Дмитрий Кинский |  03.11.2021

    Все еще никакой конкретики.

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