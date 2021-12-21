Реалистичное освещение и расчленение — новые детали и геймплей Diablo IV

Blizzard в рамках ежеквартально отчета поделилась свежими подробностями и 9 минутами геймплея Diablo IV.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- В игру вернутся свойства предметов, которые повышают уровень умений. С помощью этого даже можно открыть новое умение, не тратя на него очки;
- Теперь легендарные свойства будут появляться на предметах для разных ячеек. Другими словами, игрокам больше не придется охотиться за «шмотками» определенного типа;
- Каждый монстр в Diablo IV предпочитает собирать предметы определенного типа. К примеру, если вам нужны булавы и арбалеты, то их можно выбить с бандитов;
- Разработчики прислушались к жалобам о том, что чрезмерная значимость предметов умаляет другие аспекты развития персонажа. Поэтому решения, которые будут принимать игроки по ходу прокачки и исследования Санктуария, сильно повлияют на мощь героя. Как именно, пока непонятно;
- В Diablo IV используется система физически корректного рендеринга освещения, поэтому материалы будут правдоподобно выглядеть и реалистично отражать свет, в том числе при использовании способностей;
- Некоторые суперспособности в плане визуальных эффектов могут даже ненадолго изменять погоду и освещение вокруг;
- Blizzard вернет систему убийств, связанных с умениями. Она позволит обезглавливать, разрезать пополам, замораживать, разбивать на кусочки и сжигать противников;
- У каждого монстра есть скелет и мышцы, которые будут учитываться при их убийстве. А в ходе боя главный герой будет покрываться кровью врагов.
У Diablo IV пока нет даты выхода. Скорее всего, игру стоит ждать не раньше 2023 года.
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