Реалистичное освещение и расчленение — новые детали и геймплей Diablo IV

Blizzard в рамках ежеквартально отчета поделилась свежими подробностями и 9 минутами геймплея Diablo IV.

Тезисно пересказываем основные моменты:

В игру вернутся свойства предметов, которые повышают уровень умений. С помощью этого даже можно открыть новое умение, не тратя на него очки;

Теперь легендарные свойства будут появляться на предметах для разных ячеек. Другими словами, игрокам больше не придется охотиться за «шмотками» определенного типа;

Каждый монстр в Diablo IV предпочитает собирать предметы определенного типа. К примеру, если вам нужны булавы и арбалеты, то их можно выбить с бандитов;

Разработчики прислушались к жалобам о том, что чрезмерная значимость предметов умаляет другие аспекты развития персонажа. Поэтому решения, которые будут принимать игроки по ходу прокачки и исследования Санктуария, сильно повлияют на мощь героя. Как именно, пока непонятно;

В Diablo IV используется система физически корректного рендеринга освещения, поэтому материалы будут правдоподобно выглядеть и реалистично отражать свет, в том числе при использовании способностей;

Некоторые суперспособности в плане визуальных эффектов могут даже ненадолго изменять погоду и освещение вокруг;

Blizzard вернет систему убийств, связанных с умениями. Она позволит обезглавливать, разрезать пополам, замораживать, разбивать на кусочки и сжигать противников;

У каждого монстра есть скелет и мышцы, которые будут учитываться при их убийстве. А в ходе боя главный герой будет покрываться кровью врагов.

У Diablo IV пока нет даты выхода. Скорее всего, игру стоит ждать не раньше 2023 года.