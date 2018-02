«Рей, ненавижу тебя. Кайло» и другие фантастические «валентинки»

В День Святого Валентина многие компании, бренды и студии в социальных сетях поздравили своих читателей и подписчиков с праздником красивыми открытками. Мы собрали несколько самых интересных фантастических «валентинок» и предлагаем вам ими полюбоваться!

«Рей, ненавижу тебя. Чтоб ты сдохла. Кайло»

И ещё немного «Звёздных войн»:

А по «Твин Пиксу» — целая подборка!

«Дэдпул» тоже не остался в стороне!

This Valentine’s Day let the Merc be your Muse. pic.twitter.com/BZgoXBc9eh

А вот и «Ведьмак»:

Отечественные представители Nintendo:

Создатели игры Horizon: Zero Dawn показали милых рыскарей:

My vision is red

No wait, now it's blue

This Watcher is sad

That it lost sight of you

❤️ Happy Valentine's Day ❤️ pic.twitter.com/9Xvbb1F4Jv

— Guerrilla (@Guerrilla) February 14, 2018