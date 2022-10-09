Рейла возвращается! Трейлер четвёртого сезона «Принца-дракона»

На Comic Con в Нью-Йорке Netflix представил трейлер четвертого сезона «Принца-дракона», который начнет новую сюжетную арку под названием «Загадка Ааравоса» (Mystery of Aaravos).
Сюжет четвёртого сезона мультсериала разворачивается спустя два года после событий предыдущего. Главный злодей кажется поверженным, но его в очередной раз спасает тёмная магия, и он может вновь воспрянуть благодаря своему загадочному приспешнику Ааравосу.
В новом трейлере впервые показали эльфийку Рейлу, одну из центральных героинь, которой до этого не было на промоматериалах.
Фэнтезийный мультсериал вернётся на экраны 3 ноября.
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Третий сезон завершил основные сюжетные линии с необычайным размахом и подвёл зрителей к следующей истории в мире «Принца-дракона».
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