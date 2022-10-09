Рейла возвращается! Трейлер четвёртого сезона «Принца-дракона»

На Comic Con в Нью-Йорке Netflix представил трейлер четвертого сезона «Принца-дракона», который начнет новую сюжетную арку под названием «Загадка Ааравоса» (Mystery of Aaravos).

Сюжет четвёртого сезона мультсериала разворачивается спустя два года после событий предыдущего. Главный злодей кажется поверженным, но его в очередной раз спасает тёмная магия, и он может вновь воспрянуть благодаря своему загадочному приспешнику Ааравосу.

В новом трейлере впервые показали эльфийку Рейлу, одну из центральных героинь, которой до этого не было на промоматериалах.

Фэнтезийный мультсериал вернётся на экраны 3 ноября.