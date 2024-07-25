Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 опять перенесли. Зато показали новый тизер

GSC Game World неожиданно объявила о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на несколько месяцев.

Изначально релиз был запланирован на 5 сентября, теперь же игра выйдет только 20 ноября.

По словам разработчиков, они знают, что фанаты очень ждут игру, а потому крайне благодарны за их терпение. Однако студии нужно дополнительное время, чтобы исправить больше «непредвиденных аномалий».

В качестве извинения GSC Game World выпустила новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 с ироничным названием «Серьезно, опять?».

Кроме того, 12 августа авторы покажут новый геймплей.