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    Новости

    Respawn делает сразу три игры по «Звездным войнам». Среди них шутер и стратегия!

    25 января 2022
    25.01.2022
    884
    0 минут на чтение
    Respawn делает сразу три игры по «Звездным войнам». Среди них шутер и стратегия!

    EA и Lucasfilm Games объявили, что они продолжат совместно выпускать новые ААА-игры во вселенной «Звездных войн».

    Причем работу над этими проектами возглавит Respawn Entertainment, известная по Star Wars Jedi: Fallen Order, серии Titanfall и «королевской битве» Apex Legends.

    Сейчас в разработке находятся три игры в разных жанрах:

    1. Продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. По данным СМИ, анонс состоится до E3 2022, а релиз намечен на конец этого года;
    2. Шутер от первого лица, который курирует геймдиректор Питер Хиршманн;
    3. Стратегия, с производством которой помогает студия Bit Reactor — ее основал ветеран индустрии Грег Ферстч.

    Означает ли это, что Respawn в ближайшее время больше не будет заниматься оригинальными проектами, пока непонятно.

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