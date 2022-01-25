Respawn делает сразу три игры по «Звездным войнам». Среди них шутер и стратегия!

EA и Lucasfilm Games объявили, что они продолжат совместно выпускать новые ААА-игры во вселенной «Звездных войн».
Причем работу над этими проектами возглавит Respawn Entertainment, известная по Star Wars Jedi: Fallen Order, серии Titanfall и «королевской битве» Apex Legends.
Сейчас в разработке находятся три игры в разных жанрах:
- Продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. По данным СМИ, анонс состоится до E3 2022, а релиз намечен на конец этого года;
- Шутер от первого лица, который курирует геймдиректор Питер Хиршманн;
- Стратегия, с производством которой помогает студия Bit Reactor — ее основал ветеран индустрии Грег Ферстч.
Означает ли это, что Respawn в ближайшее время больше не будет заниматься оригинальными проектами, пока непонятно.
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