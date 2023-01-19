Ретрофутуризм и путешествие на Луну в трейлере сериала «Здравствуй, будущее»

Apple TV+ показал первый трейлер ретрофутуристического сериала «Здравствуй, будущее!», который выглядит почти как приквел Fallout. Эстетика 60-х годов в США здесь сочетается с надеждой на светлое будущее и высокими технологиями вроде роботов и атомной энергии.
Оригинал
Дубляж
Действие шоу разворачивается вокруг харизматичного коммерсанта, который запускает предложение по переселению землян на Луну. Вместе с подельниками он начинает продавать билеты и туры, обещая лучшую жизнь. Но на самом деле за этим скрывается что-то совершенно иное…
Главные роли исполнили Элисон Пилл («Разрабы», «Звёздный путь: Пикар»), Хэнк Азария («Брокмайр», «Маньяк»), Ханифа Вуд («Однажды за один раз», «Сказать правду»), Билли Крудап («Хранители», «Утреннее шоу»). Шоураннерами и сценаристами числятся Эмит Бьялла и Лукас Янсен («Родословная», The Money).
Похоже, Apple TV+ понравилось работать с проектами в ретрофутуристическом антураже — ранее компания выпустила сериал «Разделение», в котором передана та же эстетика.
«Здравствуй, будущее!» стартует 17 февраля.
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