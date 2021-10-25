Режиссер «Человека-паука: Нет пути домой» сравнивает фильм с «Мстителями: Финал»

Режиссер «Человека-паука: Нет пути домой» Джон Уоттс намекнул в интервью Empire, что фильм будет не менее масштабным, чем «Мстители: Финал».

Он даже называет картину «Человек-паук: Финал», потому что именно так она воспринимается.

Фильм определенно будет амбициозным. Это «Человек-паук: Финал».

И не удивительно, ведь это будет первый фильм в киновселенной Marvel, который раскроет тему мультивселенной. Кроме того, в нем появятся злодеи из старых экранизаций «Человека-паука»: Доктор Осьминог, Электро, Зеленый гоблин и другие.

Сам Том Холланд до последнего не верил, что задумку авторов можно реализовать, хотя она ему очень понравилась.

Когда мне впервые озвучили идею, я подумал: «Ого, было бы здорово, если бы мы могли это сделать». Но вряд ли получится это сделать. Просто невозможно заставить всех делать то, что нужно. <…> Но у нас получилось. Это безумие какое-то.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.