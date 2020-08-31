Режиссер «Черной пантеры» не знал о болезни Чедвика Боузмана

Режиссер «Черной пантеры» Райан Куглер признался, что до смерти Чедвика Боузмана не знал о болезни актера, с которой он боролся в течение нескольких лет.

29 августа исполнитель роли Т’Чалла скончался от рака толстой кишки.

Я не знал о его болезни. После того, как его семья опубликовала заявление, я понял, что он болел все то время, что я его знал. Поскольку Чед был лидером, а также человеком веры и достоинства, он оградил коллег от своих страданий. Он прожил прекрасную жизнь. И он творил великое искусство. День за днем, год за годом. Вот кем он был.

Последний год Райан потратил на сценарий для продолжения «Черной пантеры». И теперь ему больно осознавать, что он больше не сможет поработать с Чедвиком и попросить его снять еще один дубль.

Еще больнее осознавать, что мы больше не сможем поговорить или списаться. Он присылал мне и моей семье вегетарианские рецепты и режимы питания во время пандемии. Он интересовался моим здоровьем и здоровьем моих близки, даже когда сам имел дело с раком.

По словам режиссера, у Боузмана был «самый теплый в мире смех и глаза, которые видели многое не по годам, но все еще могли сиять, как у ребенка».