Режиссер фильма по BioShock консультируется с автором игры Кеном Левином

Режиссер фильма по BioShock Фрэнсис Лоуренс рассказал, что во время работы над картиной для Netflix он и сценарист Майкл Грин консультируются с Take-Two Interactive и создателем серии Кеном Левином.
Также постановщик считает, что экранизация BioShock станет примером хорошей адаптации видеоигры, потому что в первоисточники есть для этого все задатки.
Есть хорошие игры. Но они не всегда имеют под собой вес реальных идей. Иногда у них отличная эстетика или что-нибудь вроде того. Но зачастую они заканчиваются ощущением пустоты, потому что они не основаны на реальных идеях. Однако в BioShock это есть. Мифология мира, идеи, там много всего.
По его мнению, BioShock — одна из лучших и самых проработанных игр, потому что в ней кроются потрясающие идеи и философия.
Во многих играх может быть отличный мир, интересный главный герой или потрясающие декорации. Но на самом деле в них нет идей, нет веса и серьезности, которые есть в BioShock. В ней своего рода комбинация реальных идей и философий, смешанных с невероятной эстетикой. <…> Плюс, мне нравится смешение жанров. Игра кажется историческим произведением, смешанным с боди-хоррором и научной фантастикой.
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