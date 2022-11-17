Режиссер фильма по BioShock консультируется с автором игры Кеном Левином

Режиссер фильма по BioShock Фрэнсис Лоуренс рассказал, что во время работы над картиной для Netflix он и сценарист Майкл Грин консультируются с Take-Two Interactive и создателем серии Кеном Левином.

Также постановщик считает, что экранизация BioShock станет примером хорошей адаптации видеоигры, потому что в первоисточники есть для этого все задатки.

Есть хорошие игры. Но они не всегда имеют под собой вес реальных идей. Иногда у них отличная эстетика или что-нибудь вроде того. Но зачастую они заканчиваются ощущением пустоты, потому что они не основаны на реальных идеях. Однако в BioShock это есть. Мифология мира, идеи, там много всего.

По его мнению, BioShock — одна из лучших и самых проработанных игр, потому что в ней кроются потрясающие идеи и философия.