Режиссер «Флэша» не будет искать замену Эзре Миллеру, если когда-нибудь будет сиквел

Режиссер «Флэша» Энди Мускетти рассказал, что не собирается искать вместо Эзры Миллера другого актера на главную роль, если выпадет шанс снять сиквел.
Прежде, напомним, у актера были проблемы с законом и прессой, но он извинился за свое поведение.
Не думаю, что кто-то может сыграть этого персонажа так же, как он. Другие версии Флэша замечательные, но у нас свое видение героя, и Миллер справился с этой ролью. В обеих версиях Барри ощущается, что эта роль была создана для него.
Продюсер Барбара Мускетти согласилась с постановщиком и добавила, что Миллер полностью отдал себя роли Барри — в физическом, творческом и эмоциональном плане.
Картина выйдет 16 июня.
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