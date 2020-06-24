Режиссер «Короля Льва» 1994 года экранизирует книгу «Как Уинстон доставил Рождество»

Режиссер мультфильма «Король Лев» и первых двух частей «Стюарта Литтла» Роб Минкофф займется постановкой и продюсированием экранизации детской книги «Как Уинстон доставил Рождество».

В центре сюжета — маленький храбрый мышонок Уинстон. В канун Рождества он находит письмо, адресованное Деду Морозу, и отправляется на Северный полюс, чтобы лично доставить послание.

Сказку написал и проиллюстрировал Алекс Смит, которого вы можете знать по книгам про собаку Клода.

За производство мультсериала отвечает британская кинокомпания, выпустившая детский анимационный сериал «Висспер» в 2014 году, — Kelebek Media.