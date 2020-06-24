    3
    Новости

    Режиссер «Короля Льва» 1994 года экранизирует книгу «Как Уинстон доставил Рождество»

    24 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    24.06.2020
    858
    1 минут на чтение
    Режиссер «Короля Льва» 1994 года экранизирует книгу «Как Уинстон доставил Рождество»

    Режиссер мультфильма «Король Лев» и первых двух частей «Стюарта Литтла» Роб Минкофф займется постановкой и продюсированием экранизации детской книги «Как Уинстон доставил Рождество».

    В центре сюжета — маленький храбрый мышонок Уинстон. В канун Рождества он находит письмо, адресованное Деду Морозу, и отправляется на Северный полюс, чтобы лично доставить послание.

    Сказку написал и проиллюстрировал Алекс Смит, которого вы можете знать по книгам про собаку Клода.

    За производство мультсериала отвечает британская кинокомпания, выпустившая детский анимационный сериал «Висспер» в 2014 году, — Kelebek Media.

     

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Кто такой Баошу, автор фанфика, ставшего официальным продолжением всемирно известной трилогии Лю Цысиня
    0
    23679
    Как фанфик по Лю Цысиню стал официальным продолжением

    Баошу рассказывает, как из фаната превратился в настоящего фантаста.

    Поезда-призраки: настоящие легенды 2
    0
    139453
    Поезда-призраки: настоящие легенды

    Попытаемся разобраться, насколько правдивы многочисленные легенды о призрачных локомотивах и какая реальная основа лежит под выдумкой.

    Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»
    0
    161944
    Видео: обзор настольной игры «Форсаж ленивцев»

    Не желаете прокатиться на человеке?

    Оса Авдич «Эксперимент “Исола”»
    0
    138636
    Оса Авдич «Эксперимент „Исола‘‘». «Десять негритят» в гнетущей атмосфере антиутопии

    Гибрид закрученного детектива и оруэлловской антиутопии, который можно проглотить за вечер.

    «Аполлону-13» — 25 лет. Десять интересных фактов о фильме 2
    0
    144469
    Хьюстон, «Аполлону-13» — 25 лет! Съёмки, невесомость и исторические неточности

    Как создавался один из самых убедительных фильмов о космосе — с настоящей невесомостью.

    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)
    0
    423917
    Дмитрий Николов «Палка и кость» (первая часть)

    Величественную Каффу осаждают войска хана Джанибека. И глава города готов заплатить огромную награду тому, кто найдет способ справиться с иноверцами и снять осаду. Однако он ещё не знает, к чему это приведет…

    Короткометражка: Undetectable Box. Лаконичная история выпускников Chengdu Academy of Fine Arts
    0
    552105
    Короткометражка: Undetectable Box. Лаконичная история выпускников Chengdu Academy of Fine Arts

    Можно ли объединить аниме и фестивальную японскую анимацию?

    Фантастика и фэнтези по-афроамерикански
    0
    261581
    Фантастика и фэнтези по-афроамерикански

    От классиков жанра вроде Сэмуэля Дилейни до современных писателей.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить