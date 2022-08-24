Режиссер «Поезда в Пусан» снимет переосмысление манги «Паразит» для Netflix

Neflix заказал новый корейский хоррор-сериал под названием «Паразиты: Серый» (в оригинале — Parasyte: The Grey), за который отвечает режиссер «Поезда в Пусан» Ён Сан Хо.

Это будет переосмысление манги «Паразиты» за авторством Хитоси Ивааки. Шоу расскажет о неопознанных паразитических формах жизни, существующих за счет людей и стремящихся увеличить свою силу.

Главные роли исполнят Чон Со Ни (When My Love Blooms), Ку Гё Хван («Побег из Могадишо») и Ли Чжон Хён («Решение уйти»).

У сериала пока нет даты премьеры.