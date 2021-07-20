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    Новости

    Режиссер «Района № 9» взялся за разработку ААА-шутера

    20 июля 2021
    20.07.2021
    1892
    0 минут на чтение
    Режиссёр «Района № 9» взялся за разработку ААА-шутера

    Режиссер «Района № 9» Нил Бломкамп присоединился к студии Gunzilla Games (выходцы из Crytek, Ubisoft и EA), вместе с которой он займется разработкой дебютного многопользовательского ААА-шутера.

    Он будет отвечать за видение будущего проекта и работать с командой, чтобы определить наилучшие пути развития игры с точки зрения повествования, дизайна, звука и так далее.

    Сам Бломкамп знаком с играми не понаслышке. Так, перед запуском провальной Anthem он снял короткометражку во вселенной игры BioWare.

    Отличие от режиссуры фильмов в том, что мне нужно интегрироваться в команду. Я могу прийти с конкретной идеей, но она должна работать на двух уровнях. Во-первых, ее должна одобрить команда как правильное творческое направление для дальнейшего развития. Во-вторых, идея должна быть полезна для игрового процесса.

    Постановщик отметил, что подход к разработке шутера у него такой же, какой был при работе над «Элизиумом». То есть, режиссер готов потратить много времени на проработку мира, даже если в саму игру попадет лишь малая часть лора.

    По его словам, игры обязательно станут «доминирующей формой развлечения», как это было с кино в 20 веке, — и он хочет быть частью этой индустрии.

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