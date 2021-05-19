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    Новости

    Режиссер «Т-34» снимет фильм о битве подводной лодки с Кракеном

    19 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    19.05.2021
    651
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    Режиссер «Т-34» снимет фильм о битве подводной лодки с Кракеном

    Режиссер «Т-34» и «Боя с тенью» Алексей Сидоров планирует снять патриотический фантастический фильм о битве подводной лодки с Кракеном.

    Он рассказал о картине в рамках очной защиты проектов кинокомпаний, организованной Фондом кино.

    Сюжет фильма развернется во времена Холодной войны, когда на поиски исчезнувшей неподалеку от берегов США субмарины отправляется подводная лодка, возглавляемая опытным капитаном. Однако по прибытию команда сталкивается с Кракеном.

    Упор постановщик хочет сделать на реалистичности. В качестве источников вдохновения он назвал «72 метра» и «К-19». При этом морскому чудищу тоже уделят много внимания.

    Съемки картины запланированы на следующий год, но планы могут измениться из-за занятости Алексея.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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