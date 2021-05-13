Режиссер «Ведьмака» поставит несколько эпизодов «Властелина колец» от Amazon

По данным Deadline, один из режиссеров «Ведьмака» и «Наследия Юпитера» снимет несколько эпизодов сериала по «Властелину колец» от Amazon.
Постановщица отметила, что для нее честь приложить руку к созданию такого важного проекта.
Ее номинировали на «Эмми» за мелодраму «Неукротимая Жюли и тайны Версаля». Также она работала над «Человеком в высоком замке» и «Чужестранкой».
Прежде к команде режиссеров присоединились Хуан Антонио Байона («Мир юрского периода 2») и Уэйн Йип («Доктор Кто» и «Колесо времени»).
«Властелин колец» от Amazon выйдет не раньше 2022 года.
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Дмитрий Кинский | 13.05.2021
На него потратят 465 миллионов долларов.
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