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    Новости

    Режиссер «Ведьмака» поставит несколько эпизодов «Властелина колец» от Amazon

    13 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    13.05.2021
    702
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    Режиссер «Ведьмака» поставит несколько эпизодов «Властелина колец» от Amazon

    По данным Deadline, один из режиссеров «Ведьмака» и «Наследия Юпитера» снимет несколько эпизодов сериала по «Властелину колец» от Amazon.

    Постановщица отметила, что для нее честь приложить руку к созданию такого важного проекта.

    Ее номинировали на «Эмми» за мелодраму «Неукротимая Жюли и тайны Версаля». Также она работала над «Человеком в высоком замке» и «Чужестранкой».

    Прежде к команде режиссеров присоединились Хуан Антонио Байона («Мир юрского периода 2») и Уэйн Йип («Доктор Кто» и «Колесо времени»).

    «Властелин колец» от Amazon выйдет не раньше 2022 года.

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    На него потратят 465 миллионов долларов.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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