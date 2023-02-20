Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» хотел бы снять слэшер по «Черепашкам-ниндзя»

Режиссер «Винни-Пуха: Кровь и мед» Рис Фрейк-Уотерфилд рассказал, что хотел бы превратить «Черепашек-ниндзя» в кровавый слэшер.

По его словам, сама концепция гибридов людей с черепахами располагает к тому, чтобы из этого сделали хоррор.

В последнее время меня очень взволновали «Черепашки-ниндзя», потому что, мне кажется, у этой истории в любом случае есть криповый подтекст. Потому что она про полулюдей-получерепах, которые живут в канализации и следуют за своим крысиным королем. А еще они выползают из канализации с оружием. <…>

Фрейк-Уотерфилд отметил, что хотел бы показать, как черепашки-ниндзя режут в переулке людей, а потом скармливают их крысиному королю.

Надеюсь, у меня получится получить авторские права на это. Но я не уверен.

Напомним, ранее он решил покуситься на две другие детские истории — про Бэмби и Питера Пэна.