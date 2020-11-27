    3
    Новости

    Режиссеру «Нечто» очень понравилась Assassin’s Creed Valhalla

    27 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    27.11.2020
    263
    0 минут на чтение
    Режиссеру «Нечто» очень понравилась Assassin's Creed Valhalla

    Режиссер «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер рассказал в твиттере, что ему очень понравилась Assassin’s Creed Valhalla.

    По его словам, новая игра — возвращение к совершенству во франшизе.

    Assassin’s Creed Valhalla — это возвращение к совершенству во франшизе. Огромный открытый мир с прекрасным дизайном и замечательныv геймплеем. Невероятная игра.

    «Вальгаллу» тепло приняли как критики, так и обычные игроки. Кроме того, за первую неделю по продажам она обошла предыдущие части!

    Читайте также

    Джон Карпентер может поучаствовать в производстве ремейка «Нечто»

    Джон Карпентер может поучаствовать в производстве новой версии «Нечто»

     Кот-император |  24.08.2020

    Знаменитый постановщик так и не ответил, будет ли это ремейк, сиквел или приквел.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Видео: интервью с писателем-фантастом Аластером Рейнольдсом
    0
    1260
    Видео: интервью с писателем-фантастом Аластером Рейнольдсом

    На днях главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский, редактор Светлана Евсюкова и писательница Наталия Осояну побеседовали с автором космооперы «Пространство Откровения» Аластером Рейнольдсом.

    «Мандалорец», 2 сезон, 5 серия: настоящее имя Малыша Йоды 1
    0
    1912
    «Мандалорец», 2 сезон, 5 серия: настоящее имя Малыша Йоды

    В новой серии «Мандалорца» герои встречают легендарного джедая из «Войн клонов», а Малыш Йода получает имя и предысторию.

    Галерея: отрывок путеводителя Art & Arcana по Dungeons & Dragons
    0
    19467
    Галерея: отрывок путеводителя Art & Arcana по Dungeons & Dragons

    Обложки книг, иллюстрации и рекламные макеты.

    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма 4
    0
    18997
    «Новые мутанты»: в чём проблемы многострадального фильма

    Фильм, который переносили годами, вышел почти незамеченным и сразу был забыт. А ведь это последняя часть «Людей Икс», к тому же редкая смесь супергероики с ужасами!

    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста» 1
    0
    52763
    Заносим деньги на крауд-кампании в 17-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Двадцать кило непонятно чего на почте!

    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк
    0
    34533
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк

    High tech, low life.

    Автор комикса «Поросёнок-Мышь»: о концепции, вдохновении и фантастики
    0
    61461
    Автор комикса «Поросёнок-Мышь»: о концепции, вдохновении и фантастики

    Заодно публикуем несколько кадр, обложку и эксклюзивный рисунок.

    Обзор «Человек-паук: Майлз Моралес». Настоящий некстген! 12
    0
    70713
    Обзор «Человек-паук: Майлз Моралес». Настоящий некстген!

    Заурядное продолжение или главный супергеройский блокбастер года? Зависит от того, на чём играть!

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить