Режиссеру «Нечто» очень понравилась Assassin’s Creed Valhalla

Режиссер «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер рассказал в твиттере, что ему очень понравилась Assassin’s Creed Valhalla.

По его словам, новая игра — возвращение к совершенству во франшизе.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA is a return to excellence in the franchise. Massive open world, beautifully designed, with great gameplay. Incredible game.

— John Carpenter (@TheHorrorMaster) November 25, 2020