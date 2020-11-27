Режиссеру «Нечто» очень понравилась Assassin’s Creed Valhalla

Режиссер «Нечто» и «Хэллоуина» Джон Карпентер рассказал в твиттере, что ему очень понравилась Assassin’s Creed Valhalla.
По его словам, новая игра — возвращение к совершенству во франшизе.
ASSASSIN'S CREED VALHALLA is a return to excellence in the franchise. Massive open world, beautifully designed, with great gameplay. Incredible game.
— John Carpenter (@TheHorrorMaster) November 25, 2020
Assassin’s Creed Valhalla — это возвращение к совершенству во франшизе. Огромный открытый мир с прекрасным дизайном и замечательныv геймплеем. Невероятная игра.
«Вальгаллу» тепло приняли как критики, так и обычные игроки. Кроме того, за первую неделю по продажам она обошла предыдущие части!
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Знаменитый постановщик так и не ответил, будет ли это ремейк, сиквел или приквел.
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