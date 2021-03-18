Режиссеры «Мстителей: Финал» поставили сюжетный трейлер шестого сезона Fortnite

Режиссеры «Мстителей: Война Бесконечности» и «Финала» Энтони и Джо Руссо поставили сюжетный трейлер шестого сезона Fortnite.

Было фантастически работать с командой Epic. Fortnite занимает уникальное место в поп-культуре, и мы считаем, что Дональд Мастард (глава творческого отдела Epic Games — прим. редакции) прекрасный рассказчик, который продолжает уводить нас на неизведанные территории.

Сам Мастард рассказал, что братья Руссо работали не только над написанием, раскадровкой и постановкой ролика, но и над персонажами, которых еще не представили. По его словам, их привлекли для того, чтобы создать аутентичную историю с яркими героями.

Шестой сезон Fortnite начался 16 марта. Как отмечают разработчики, это будет самое сюжетное событие за всю историю игры.