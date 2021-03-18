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    Новости

    Режиссеры «Мстителей: Финал» поставили сюжетный трейлер шестого сезона Fortnite

    18 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    18.03.2021
    412
    0 минут на чтение
    Режиссеры «Мстителей: Финал» поставили сюжетный трейлер шестого сезона Fortnite

    Режиссеры «Мстителей: Война Бесконечности» и «Финала» Энтони и Джо Руссо поставили сюжетный трейлер шестого сезона Fortnite.

    Было фантастически работать с командой Epic. Fortnite занимает уникальное место в поп-культуре, и мы считаем, что Дональд Мастард (глава творческого отдела Epic Games — прим. редакции) прекрасный рассказчик, который продолжает уводить нас на неизведанные территории.

    Сам Мастард рассказал, что братья Руссо работали не только над написанием, раскадровкой и постановкой ролика, но и над персонажами, которых еще не представили. По его словам, их привлекли для того, чтобы создать аутентичную историю с яркими героями.

    Шестой сезон Fortnite начался 16 марта. Как отмечают разработчики, это будет самое сюжетное событие за всю историю игры.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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