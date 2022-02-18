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    Новости

    Режиссеры «Сумеречной зоны» снимут второй сезон «Локи»

    18 февраля 2022
    18.02.2022
    743
    0 минут на чтение
    Режиссеры «Сумеречной зоны» снимут второй сезон «Локи»

    Как сообщает Deadline, Marvel взяла Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда в качестве режиссеров второго сезона «Локи». Вместе они приложили руку к грядущему «Лунному рыцарю», «Архиву 81» и «Сумеречной зоне».

    Источники сообщают, что студия настолько была довольно их работой над сериалом про Лунного рыцаря, что сразу же стала рассматривать другие проекты, к которым их можно привлечь.

    На этот раз Эрик Мартин, ответственный за четвертую и шестую серию в первом сезоне, напишет все шесть эпизодов.

    Том Хиддлстон вернется к главной роли. Также недавно стало известно, что Оуэн Уилсон повторит роль напарник Бога обмана — Мёбиуса.

    У второго сезона «Локи» пока нет даты выхода.

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