Режиссеры «Сумеречной зоны» снимут второй сезон «Локи»

Как сообщает Deadline, Marvel взяла Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда в качестве режиссеров второго сезона «Локи». Вместе они приложили руку к грядущему «Лунному рыцарю», «Архиву 81» и «Сумеречной зоне».
Источники сообщают, что студия настолько была довольно их работой над сериалом про Лунного рыцаря, что сразу же стала рассматривать другие проекты, к которым их можно привлечь.
На этот раз Эрик Мартин, ответственный за четвертую и шестую серию в первом сезоне, напишет все шесть эпизодов.
Том Хиддлстон вернется к главной роли. Также недавно стало известно, что Оуэн Уилсон повторит роль напарник Бога обмана — Мёбиуса.
У второго сезона «Локи» пока нет даты выхода.
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