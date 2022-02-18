Режиссеры «Сумеречной зоны» снимут второй сезон «Локи»

Как сообщает Deadline, Marvel взяла Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда в качестве режиссеров второго сезона «Локи». Вместе они приложили руку к грядущему «Лунному рыцарю», «Архиву 81» и «Сумеречной зоне».

Источники сообщают, что студия настолько была довольно их работой над сериалом про Лунного рыцаря, что сразу же стала рассматривать другие проекты, к которым их можно привлечь.

На этот раз Эрик Мартин, ответственный за четвертую и шестую серию в первом сезоне, напишет все шесть эпизодов.

Том Хиддлстон вернется к главной роли. Также недавно стало известно, что Оуэн Уилсон повторит роль напарник Бога обмана — Мёбиуса.

У второго сезона «Локи» пока нет даты выхода.