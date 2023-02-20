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    Новости

    Режиссёр «Блуждающей Земли 2» рассказал о планах на третий фильм

    20 февраля 2023
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    20.02.2023
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    Режиссёр «Блуждающей Земли 2» рассказал о планах на третий фильм

    Режиссёр фантастических боевиков «Блуждающая Земля» Франт Гво объявил о планах  на третий фильм. Пока что с уверенностью говорить о продолжении он не может, но предполагает, что производственный цикл тоже может растянуться на четыре года, как это было с прошлыми фильмами.

    В течение последующих шести месяцев мы проведём исследование рынка, чтобы учесть все проблемы «Блуждающей Земли 2» и исправить их для будущей картины. Кроме того, мы продолжим развивать наш технический процесс.

    «Блуждающая Земля 2», несмотря на название — приквел первой части. Оригинальная картина основана на одноимённом рассказе китайского писателя-фантаста Лю Цысиня (известного по книгам «Задача трёх тел»). Если первая часть рассказала о том, как человечество построило гигантские двигатели, чтобы вывести планету с орбиты и спасти землян от взрыва Солнца, то вторая покажет предысторию этих событий. Земляне столкнутся с несколькими катастрофами, включая восстание искусственного интеллекта. И в итоге придут к решению построить эти самые монументальные двигатели. О чём будет третья часть, пока неизвестно.

    За время проката в США, Китае и ряде других стран сиквел заработал свыше полумиллиарда долларов. В апреле фильм планируют выпустить и в российский прокат.

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