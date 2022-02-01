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    Новости

    Режиссёр «Красного уведомления» займётся сериалом по Dungeons & Dragons

    1 февраля 2022
    01.02.2022
    1181
    0 минут на чтение
    Режиссёр «Красного уведомления» займётся сериалом по Dungeons & Dragons

    Режиссёр и сценарист Роусон Маршалл Тёрбер, известный по приключенческому высокобюджетному боевику Netflix «Красное уведомление», займётся сериалом по Dungeons & Dragons.

    Он заключил договор с небольшой студией eOne, которая известна по картинам «Любовь и монстры», My Little Pony: A New Generation, Awake и «Большой красный пёс Клиффорд». В декабре 2019-го студию приобрела компания Hasbro, ныне владеющая и Wizards of the Coast, создателями D&D.

    Тёрбер напишет и снимет пилот, а также выступит исполнительным продюсером проекта. Других деталей по сериалу, включая актёрский состав и других участников команды, пока нет. И уж тем более нет подробностей по сюжету.

    Мы не хотим делать просто ещё один сериал. Так что мы разрабатываем проект с многоаспектным подходом для телевидения, кое-что с готовыми сценариями, кое-что нет. В начале следующего года мы будем готовы представить проект на рынке.

    Майкл Ломбардо, президент глобального вещания eOne

    Deadline предполагает, что площадкой для показа может стать Netflix — учитывая связь режиссёра со стримингом благодаря «Красному уведомлению». Впрочем, источники издания отмечают, что проектом интересуются и другие покупатели.

    Кроме того, в стадии постпродакшена находится полнометражный фильм по D&D с Крисом Пайном, его релиз намечен на 2023 год.

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