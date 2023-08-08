Ридли Скотт пожалел, что не снял «Бегущего по лезвию 2049»

Ридли Скотт в недавнем интервью признался, что жалеет о решении снять «Чужого: Завет» вместо «Бегущего по лезвию 2049».

По его словам, из-за конфликта расписаний ему пришлось выбирать между двумя проектами.

Мне не стоило принимать это решение. Но пришлось. Надо было взяться за «Бегущего по лезвию 2049».

Увы, режиссер не уточнил, почему сейчас так думает. Однако «Бегущего по лезвию 2049», который в конечном счете снял Дени Вильнев, приняли теплее, чем «Чужого: Завет».