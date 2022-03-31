Роберт Родригес снимет новых «Детей шпионов»

Компания Skydance в честь 21 годовщины «Детей шпионов» подтвердила, что работает над переосмыслением франшизы совместно с Netflix.

Ранее об этом сообщали СМИ, но подробностей о сюжете пока никаких нет.

Известно только, что в центре внимания будут новые персонажи — мультикультурная семья шпионов.

Сценаристом и режиссером перезапуска вновь выступит Роберт Родригес, который работал над оригинальными четырьмя фильмами.

Когда ждать новую картину, неизвестно.