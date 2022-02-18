Роберт Земекис и Том Хэнкс экранизируют комикс о природе времени «Здесь»

Роберт Земекис, Том Хэнкс и Эрик Рот, ранее работавшие втроём над «Форрестом Гампом», вновь объединятся для экранизации удивительного комикса Here («Здесь») Ричарда Макгуайера.

По данным Deadline, Хэнкс сыграет главную роль, Земекис выступит постановщиком, а над сценарием будут работать Рот и сам Земекис.

«Здесь» представляет собой историю одной комнаты, но его действие охватывает тысячи и даже миллионы лет в прошлое и будущее. В комиксе страница может быть как целиком из одного времени, так и включать переклички с событиями из других времён.

Комикс вышел в 2014-м, а в 2015-м его выпустило на русском издательство «Корпус».

Первоначально «Здесь» был шестистраничным стрипом, опубликованном в в журнале-антологии Raw Арта Шпигельмана (автор комикса «Маус»). В 1991-м вышла фанатская короткометражка-экранизация:

Производством фильма займутся студии Playtone и ImageMovers.