Род Велич «Фишка» (вторая часть)

Сона и Югги направляются к главе банды, чтобы вызволить у него блок памяти. Без него Югги не сможет попасть к себе домой, а Сона — последовать за ней, исполнив свое самое заветное желание. Правда, вряд ли этот блок отдадут им по доброй воле…





Начало читайте здесь Род Велич «Фишка» (первая часть) На самое дно города с верхнего уровня рухнул аэромобиль — с киборгом за рулём и потерявшей сознание девушкой на заднем сидении. Кто найдет их первым? Вооружённые преследователи? Случайные бандиты? Или сама судьба?



Лопасти ржавого вентилятора гоняли по кабинету Папы Бруно запах шмали и сладковато-мерзкий дух мертвечины. «Кабинетом» этот разделочный цех именовали исключительно по прихоти главаря. В действительности он больше походил на микс живодерни и пещеры сокровищ из пиратских фильмов. Только вместо золота здесь красовались груды электроники и киберпротезов разного качества, а вдоль стен — галерея оружия всех мастей.

В колесном кресле, похожем на яйцо из нержавеющей стали, как на троне, восседал чернокожий толстяк. Его глаза скрывали черные очки, которые он никогда не снимал после неудачной имплантации глаз. Ходили слухи, что местного хилера после той операции нашли на Мегасвалке выпотрошенного, словно петуха на ритуале Вуду.

Рядом сидели наложницы-телохранительницы главаря. Вики и Ники играли в карты, выставляя горки имплантов на манер фишек в казино. Габи надела свой глаз-микроскоп и промывала в ванночке добытый крам от запекшейся крови.

Увитая гирляндами фигурка Санта Муэрте равнодушно взирала на все это из угла.

— Что-то хотела, малявка? — завидев Сону, Папа Бруно блеснул золотом имплантированных зубов.

— Привела тебе клиента.

Югги тоже подошла к столу.

— Мне нужен блок памяти, который ваши ребята взяли из машины на свалке.

— Чудесно. А е-баксы у тебя есть?

— С собой у меня недостаточно средств, но я…

— Нет е-баксов — нет базара! — отрезал Папа.

Югги прищурилась.

— А если я у вас выиграю?

Брови Папы взлетели над очками.

— И что будешь ставить, если нет бабок?

— Себя. В случае проигрыша я поступлю в ваше безраздельное владение, — Югги одернула старорежимную школьную форму.

Наложницы вмиг замолчали и обернулись. Даже Габи оторвалась от промывания чьего-то глаза в ванночке и нацелилась на Югги окуляром, словно ювелир на новое украшение.

— Девочка, ты хоть представляешь себе это безраздельное владение? Он может и на запчасти тебя разобрать, — она положила на плечо Югги свою хромированную руку с инструментами вместо пальцев.

Папа захохотал.

— Знаешь, мне даже нравится ее наглость! — он навел на Югги дуло смартгана.

Сона сжалась в комочек. Она знала дурацкую привычку главаря палить куда попало, когда ему стукнет в голову опробовать новое оружие. Но Югги стояла неподвижно, словно точеная нефритовая фигурка.

— Он не выстрелит, — спокойно сказала она. — Вы же не можете его разблокировать, правда?

— Ты гля, умная! Как догадалась?

Югги молчала. Видя, что шутка не удавалась, Папа покатал по столу блок памяти.

— Ладно, без базара! Габи, проверь, нет ли у нее разных причиндалов. Играть — так по-честному!

Габриела быстро обмахнула Югги сканнером.

— Чисто!

— Тогда приступим! — Папа Бруно взглядом пригласил Югги в кресло напротив. — Ты играла в «Пирамиду»? Это как мульти-покер, только на шести колодах.

Он выложил на стол шесть стопок потертых карт.

— Я знаю. Можно проверить?

— У тебя минута, — Папа откинулся в кресле.

Но минуты не потребовалось. Югги быстро пролистала все колоды веером, словно школьник скучную книгу в поисках картинок.

— Готово.

Папы сдал карты. Сона невольно залюбовалась: они вылетали из-под его прошитых имплантами пальцев как из игрового автомата. Две охранницы тоже заняли места за столом, и только Габи продолжала стоять возле Югги.

— Жаль, что нельзя повышать ставки, — ухмыльнулся Папа после нескольких разменов.

Югги смотрела, как бегут огоньки на индикаторе блока памяти.

— Время — тоже ставка, и она растет с каждой минутой.

— Не бойся проиграть, девочка, — склонилась к ней Габи, — У тебя будет полно времени с ласковым Папочкой Бруно. Он обязательно тебя познакомит со своим главным имплантом — между ног.

Из ее металлического пальца вылезло маленькое сверло и потянулось к носу Югги. Те невольно отшатнулась.

— Хватит, Габриэла! — окрикнул ее Папа. — А то весь кайф от игры обломаешь!

Еще через несколько разменов он хлопнул по столу здоровенной лапищей.

— Вскрываемся?

И выложил на стол — пиковые туз, король, дама, валет. У Соны перехватило дыхание: «Несвятое Семейство» — сильнейшая комбинация в игре.

— Прошу прощения, — Югги подняла палец. — У вас лишняя дама.

Она указала на папину карту.

— Как это?

— Одна дама ушла в отбой. Другая — у Ники.

Югги быстрым движением выдернула карту из рук охранницы.

— А еще четыре? — ухмыльнулся Папа Бруно.

— Они у меня, — невозмутимо сказала Югги и выложила на стол четыре пиковые дамы. — В шести колодах не бывает семи дам.

— Да! — Сона подпрыгнула от радости. «Фатальное Предзнаменование» — бьет любую комбинацию карт.

В комнате повисло гробовое молчание. Затем Папа начал смеяться.

— Да! Ты поймала Папу! — колотил он по столу ручищей в золотых перстнях.

Габи настороженно смотрела на главаря.

— Как можно без имплантов и компьютера отследить шесть колод карт?!

Папа смеялся все громче и громче.

— Габриела! Ты просекла фишку, да? — он жирным пальцем указал на Югги. — Она — когитоник! Мне рассказывали про такую хрень с Высшего уровня. У них мозги как компьютер, их специально улучшают генетически для этого.

Он повернулся к Югги и вдруг стал серьезным.

— Девочка моя, ты же понимаешь, что теперь я тебя никуда не отпущу?

Габи положила тяжелую руку на плечо Югги, не давая встать с кресла, а Ники схватила Сону за шкирку.

— Папа! Ты же обещал играть по-честному!

Соне хотелось плакать от бессилия.

— А что я обещал? Отдать этот сраный блок, если она выиграет? Забирай! Я смотрел, там ничего ценного, — он через стол швырнул блок памяти в руки Югги. — Главная фишка здесь — она! Она стоит больше, чем весь наш долбаный переулок! С когитоником я знаешь какие дела смогу прокручивать? Это мой билет в высшую лигу!

Сона пыталась вырваться из цепких лап Ники. А как же ее билет?! Она никогда особо не верила во все эти сказки про уличное братство и все такое. Но не настолько же! Или семья — это просто место, где тебя кидают чуть меньше, чем все остальные?

Югги лишь отстраненно крутила в руках блок памяти.

— Господин Бруно, — сказала она ледяным голосом. — Я не шутила, когда сказала, что время — это тоже ставка. Вы поступили крайне неосмотрительно, активировав незнакомый блок. Запеленговать его — дело нескольких минут.

— Ты меня на понт взять пытаешься, сучка? Да кто припрется в наши трущаки, будь ты даже из чистой платины?

Югги молчала.

В этот момент задрожали стекла, и сверху послышался вой реактивных дюз. Свист и вибрация нарастали, в цехе замигал свет.

— Что за хрень?! — Папа крутил лысой головой, пытаясь найти источник звука, и его рука инстинктивно потянулась к смартгану. — Габи, включи наружку!

Голографический экран показал тяжелый аэромобиль, зависший над тупичком. Из него, словно призраки, скользили вниз фигуры в черных костюмах. Еще несколько спецсолдат с реактивными ранцами зависли над крышами.

— Дьябло! Мы не готовились к атаке с воздуха! Габи, спроси, что им нужно!

Югги сидела в старом кресле словно королева.

— Они за мной, — в ее голосе звенел ледяной металл. — Мое настоящее имя — Пак Юн Ги, я наследница семьи Пак и главный претендент на место главы корпорации «Пентатроникс». А это, — она кивнула на людей в черном, — Хан Чжин Сон, наш начальник охраны со своими лучшими людьми. Вы с ними совершенно на разных уровнях. Не советую даже заикаться о выкупе.

Она смотрела прямо в черные очки Папы Бруно, и на ее холодном лице мелькнула тень язвительной улыбки.

— Или, как сказала бы Сона, что ты, старый засранец, будешь делать теперь, когда за твоей добычей приплыла рыба гораздо крупнее тебя?

Папа Бруно побагровел так, что стало заметно даже сквозь черную кожу.

— Моралес! — прошипел он в интерком. — У нас гости! Завали их всех!

Уголки губ Югги скривились чуть сильнее.

— Ответ неверный.

Снаружи послышались выстрелы. Дети и женщины с визгом прятались в глубинах фавел. На террасах засели члены банды с оружием наизготовку. Потом из ворот хлестнула очередь из роторгана. Снаряды задели летающий броневик и сшибли солдат с ранцами, но люди в черном легко уклонились от трассеров. Совершая гигантские прыжки, они, словно упыри, скакали по отвесным стенам, отстреливаясь от бандитов.

Югги обернулась к Соне.

— Знаешь, почему я говорила, что импланты опасны? Если ты их производитель, ничего не стоит взять контроль через потайной ход, о котором не знают другие. Так люди наверху решают проблемы с низшими.

Все экраны в цехе вдруг погасли. Папа Бруно схватился за голову и опрокинулся внутрь своего кресла. Бронированное яйцо захлопнулось — Папа всегда так делал, когда ощущал опасность. Сона почувствовала, как ее коленки подгибаются, и шлепнулась на пол. Рядом корчились Вики и Ники. У Габи изо рта шла кровавая пена.

Такое странное чувство, когда все тело словно чужое, и можешь двигать только глазами.

Карточка! Только бы дотянуться до карточки с кодами, чтобы перезагрузить импланты, думала Сона. Но руки лишь дергались в судорогах.

Сона видела, как над ней склонилась Югги. Хорошо ей! Она может двигаться. Сона попыталась глазами указать на нагрудный карман с картой, но Югги уже поняла и, словно заклинание, шептала коды разблокировки над ухом Соны.

— Твою ж мать! — вновь обретя дар речи, Сона могла лишь ругаться. — Вот уж не думала, что минимум причиндалов — это счастье!

Все тело болело. Не успела Сона подняться, как ее стошнило остатками лепешки.

— Хорошо еще, что ты щекотала свои синапсы смехунцами, после тяжелых наркотиков эффект куда серьезнее, — Югги кивнула на телохранительниц в глубокой отключке.

Сона неистово терла разъемы за ушами, пытаясь собраться.

— Ну что ж, победа ваша! Пойдешь теперь к ним? — она хмуро кивнула на двор, где черные фигуры хозяйски вышагивали между корчащимися телами.

Югги удивленно уставилась на нее.

— Конечно, нет. Ты разве еще не поняла? Это они напали на нас у казино. Я помню их номера.

Сона вытаращилась.

— И что теперь делать? Бежать?

Югги покачала головой и подняла с пола смартган.

— От них не убежишь. Пойдем искать того, кто сможет держать оружие. Проведи меня к Моралесу.

Тайными переходами, чуланами и вентиляционными трубами Сона и Югги ползли к воротам. В тесных трущобах они натыкались на перепуганных женщин, детей и распростертые тела. Все, кто успел поставить импланты, лежали без сознания. Агенты охраны планомерно обшаривали террасы, добивая раненых.

— Тебя не засекут? — Сона то и дело прижималась к земле, замечая очередную фигуру в черном. — Похоже, они и сквозь стены видят!

— Тут слишком много детей, — шепнула Югги. — Меня не смогут идентифицировать без имплантов. Пошли!

Грузная туша Моралеса лежала у ворот, все еще судорожно сжимая роторную пушку в мускулистых, обильно имплантированных руках. Обливаясь потом, девочки едва втащили его в полумрак тамбура. Югги склонилась над ним, шепча набор цифр на ухо.

Вскоре Моралес заморгал и закашлялся, плюясь пеной.

— Кто здесь? — вращал он невидящими глазами.

— Свои! Лежи тихо, — цыкнула Сона.

— Как ты узнала мой код разблокировки?

Югги присела рядом.

— Это же вы написали на стене тамбура те двадцать цифр? Не делайте так, иначе еще кто-нибудь может догадаться.

Моралес тер лицо, пытаясь прийти в себя.

— Да я чтоб не забыть. Где моя пушка?

— Она не поможет, — вздохнула Сона. — Там профи, ты их даже не поцарапал.

Югги, согнувшись над смартганом, шептала длинные последовательности цифр.

— Вот, держите! Я сняла блокировку, — она вложила смартган в ручищу Моралеса. — Теперь нужно привлечь их внимание и выстрелить.

Моралес закатил глазами.

— Куда, блин? Я ж ни хрена не вижу!

Сона встряхнула его за воротник.

— Просто слушай ее! Хочешь жить — выйди и дай очередь! Куда угодно.

Моралес крякнул и сжал рукоять оружия. Другой рукой вытащил катану и шаткой походкой направился к выходу.

— Ну что, засранцы, идите к папочке! Сейчас он вам жопы нарумянит!

Его грозный рык разнесся по террасам. Катана в руке раскрылась и запылала оранжевым. Сона тайком наблюдала за ним, высунувшись из тамбура.

Агенты охраны дружно оглянулись на шум. Увидели спотыкающегося Моралеса, вслепую ковылявшего посреди руин, и на лицах блеснули улыбки. И, когда смешок пробежал по рядам, Моралес вскинул смартган и выстрелил на звук.

— Умные пули, — сказала Югги, не глядя наружу. — Они автоматически наводятся на кибермозг заданной цели, если ввести ее личный номер.

Как зачарованная, Сона наблюдала, как трассеры отклонялись, извиваясь в воздухе, словно шутихи на китайский Новый год, мчались каждая к своей жертве и разили без промаха — точно в основание черепа, где скрывался кибермозг.

Через несколько секунд все было кончено. Среди безголовых тел в черных костюмах осталась стоять лишь одна фигура.

— Хан Чжин Сон! — прошептала Югги.

Начальник охраны в последнюю секунду успел прикрыть затылок. Разрывная пуля разнесла в щепки его бронированную руку, но шея осталась невредимой.

Уцелевшей рукой он оторвал искореженную кисть и бросил в бетонную пыль. Его похожие на оптические прицелы глаза смотрели точно на Югги. Их разделяло лишь расстояние и широкая спина Моралеса с пылающим мечом. Но со всех сторон уже слышалась возня: приходящие в себя бандиты перезаряжали стволы и выбегали из укрытий.

— Я еще приду за тобой, молодая госпожа.

Здоровая рука Хан Чжин Сона выстрелила в небо и вцепилась в шасси бронемобиля, висевшего над местом событий. За рукой тянулся трос, который поволок начальника охраны ввысь, вслед за улетающей машиной.

— Так вот как вы отбились в казино… — прошептала ошарашенная Сона.

Югги кивнула.

— Я помню номера всех охранников из базы чеболя. Чон Хи оставалось лишь прятать меня и стрелять.

Подслеповато щурясь, Моралес тряс опустевший магазин смартгана.

— Девочки! А что произошло? А то моргалы еще шалят.

Сона похлопала его по спине.

— Все нормально, бро! Ты всех победил! Расслабься!

— Да ладно! Правда, что ли?

Грозно потрясая оружием, Моралес издал торжествующий крик павиана.

— Сона, быстро собирай вещи и уходим! — шепнула Югги, указывая на металлический кокон Папы Бруно. — Пока он не выбрался оттуда.

— Да мне и брать-то нечего! — пожала плечами Сона. — Разве что Тедди. И с Чико попрощаться.

Она помчалась к лачуге на верхней террасе.

Югги направилась к Моралесу.

— Господин…

— Чико! Чи-и-и-ко-о-о! — сверху послышался истошный вопль Соны.

И Югги бросилась к ней.

Сона сидела на полу, обхватив голову Чико. Из его носа, ушей и пулевого отверстия над остекленевшим глазом сочились на бетон красные ручейки. Сона гладила его окровавленные волосы, размазывая по лицу кровь и слезы.

— Братик! — выла она, страшно кривя рот. — У меня же больше никого не осталось!

Из окрестных фавел также доносились стоны и всхлипывания. В каждой лачуге кто-то пострадал от пуль и удара по имплантам.

За спиной Соны выросла фигура Моралеса.

— Здесь родился. Здесь жил. Здесь и помер, — вздохнул он, закрывая глаза парнишке. — Таков закон Жестяного переулка.

Сона сцепила зубы.

— Не для меня! Папа кинул, Чико убили, родных не осталось. Меня в переулке ничто не держит!

Югги подняла испачканного в крови мишку.

— Надо идти, Сона. У нас долгий путь впереди.

Она присела и начала салфеткой вытирать ей кровь на лице.

Из стального яйца, как из погреба, неслись слабые стоны Папы Бруно.

— Моралес! Ты жив там? Помоги мне, Моралес!

Сона порывисто встала.

— Слышь, бро! Мы уходим, — сказала она Моралесу. — Позаботься о Чико. И передай Папе, пусть не ищет нас, а то мало ли.

— Эй, постойте! — Моралес растерянно оглядывался на кокон.

Югги протянула ему картридж.

— Я сюда надиктовала коды активации и где достать смартпули. Думаю, такому перспективному индивиду, как вы, давно пора уже работать на себя. А с этим оружием вы вполне сможете основать собственную группировку.

Сона шмыгнула носом.

— Точно, бро, у тебя получится! Представь, как круто будет звучать: Папа Моралес и его Кабаны из Жестяного переулка!

Сона вцепилась в руку Югги, и они побрели к воротам.

— Сестренки! Может, вам хоть по пистолетику? На дорожку? — Моралес неуклюже рылся в карманах.

Югги обернулась и покачала головой.

— Их отследят на Срединном. Только лишние проблемы.

Она приложила тату к замку. Железная створка начала со скрежетом отодвигаться.

— Спасибо, сестренки, — пробормотал Моралес, и его глазные импланты влажно заблестели. — Храни вас Санта Муэрте.

Мускулистыми лапищами он, словно детскую игрушку, обнимал свое новое оружие, и на полированный ствол падали теплые капли.

* * *

Спустя два часа девочки уже стояли на той самой крыше, где утром Сона ждала солнце.

— Дай руку! — Сона достала карманный ножик и потянулась к Югги. — Будет чуток больно, но ты вытерпишь, ты сильная. Так в переулке заведено: создавая банду, смешивают кровь, чтобы стать одной семьей.

Она чиркнула лезвием по руке себе и Югги, потом прижала ладони и перемотала шнуром от нейропривода.

— Теперь ты — моя единственная банда! — сказала Сона и добавила. — И моя семья…

— Да, сестренка! — обняла ее Югги. — Кажется, теперь я понимаю, что значит это слово.

Она замялась.

— Слушай, а ты не передумала идти со мной на Высший? Я обещала взять тебя, но не могу обещать ни безопасности, ни спокойной жизни. Это билет на войну, в сравнении с которой ваши разборки в переулке — детские игры.

Сона лишь крепче ее обняла.

— Я все понимаю. Что снизу, что сверху — та же херня! Только чем выше, тем ставки круче и зубы острее, — она вдруг улыбнулась. — Но там хотя бы у меня будет солнце. И там будешь ты.

У нее из подмышки выпал Тедди.

— Слушай, нафига я его таскаю? — Сона критично осмотрела своего обшарпанного любимца. — Может, выкинуть и забыть? Я уже вышла из возраста…

— Он нужен мне, — Югги мягко отобрала игрушку.

— Зачем?!

Югги открыла разъем на затылке мишки и достала блок памяти.

— У них интерфейсы одинаковые. Мне надо поговорить с Чон Хи.

* * *

Перед глазами мигает красная строка:

«Загрузка системы…»

Шум. Треск. Помехи в слуховом канале.

Сколько я был в отключке?

Правый глаз совсем не видит. Левый — транслирует мутную картинку, словно из допотопной камеры. Похоже, я на крыше небоскреба. Над головой — серая облачная муть, по бокам — дома сектора Касале, массивные мега-опоры Срединного уровня уходят ввысь.

Пробую пошевелиться, но руки и ноги — как безвольные сосиски. Все тело словно чужое. Кажется, моей старой оболочке пришел гаплык.

Надо мной склоняется заплаканное лицо.

— Чон Хи!

— Молодая госпожа! — я пытаюсь позвать Югги и не узнаю своего голоса.

Она улыбается, но из глаз капают слезы. Что с ней стало за это время? Раньше я никогда не видел ее плачущей! Кто посмел довести до слез мою госпожу?

В поле зрения возникает еще одна девочка: короткие черные волосы, замызганная курточка, разбитые коленки — тощая оборвашка с нижних уровней.

— Молодая госпожа, будьте осторожны! Не стоит доверять местным…

— Все нормально, Чон Хи, — мягко прерывает Югги. — Это Сона. Моя сестра.

Я молчу, переваривая эту информацию.

— Да, чувак, нет времени базарить! — другая девочка приближает ко мне бледное личико с резкими чертами. — Нам нужен проход на Высший уровень, усек?

— Сообщите господину Паку…

— Связываться с отцом рискованно, — возражает Югги. — В нападении замешана служба охраны чеболя. Кто знает, как далеко тянутся корни заговора.

В моей голове проносятся сотни маршрутов и контактов.

— Тогда я дам координаты фиксера. Он делает пропуска, но вам понадобятся деньги.

— Вот с этого и начнем, — Югги достает из кармана пластиковый кружок. — Подскажи, где тут можно разменять платиновую фишку из казино «Шангри-Ла»?

* * *

Утренние рассказы собирает Александра Давыдова